A9 bij Velsen-Zuid uren gesloten na meerdere botsingen

De A9 bij Velsen-Zuid in de richting van Amstelveen is al meerdere uren gesloten door een reeks botsingen zondagochtend. Twee mensen raakten gewond, zegt een politiewoordvoerder. De politie doet onderzoek naar de incidenten.

Rond 10.30 uur vond het eerste ongeval plaats toen een auto in de vangrail eindigde. Als gevolg van de stilstaande auto op de weg botsten er tien voertuigen in vier verschillende incidenten. Volgens de politie is er geen sprake van een kettingbotsing.

De Verkeersinformatiedienst (VID) verwacht dat de snelweg naar verwachting tot 15.30 uur gesloten blijft. De politie begeleidt de auto’s die vaststaan op de A9 in de tegengestelde richting naar een afrit.

POL_Burgstra Dennis Burgstra Het verkeer wat nog stilstaat op de A9L gaat zo groen licht krijgen om weer te gaan rijden idrv het Rottepolderplein. 8 oktober 2017 @ 12:03 Volgen

De 36 betrokken bestuurders en passagiers werden door ambulancepersoneel onderzocht. Twee mensen hadden dusdanig letsel opgelopen dat ze naar het ziekenhuis moesten. Wat hen precies mankeert, kan de woordvoerder niet zeggen.

Enkele honderden voertuigen vast

Als gevolg van de botsingen kwamen volgens de politiewoordvoerder enkele honderden voertuigen urenlang stil te staan. De ANWB meldt dat er rond 12.00 uur een file ontstond van 18 kilometer. In de andere rijrichting was er in de kijkersfile een kop-staartbotsing met alleen blikschade.

Omdat de Coentunnel (A10) in beide richtingen is afgesloten dit weekend, worden bestuurders geadviseerd om via de Zeeburgertunnel aan de oostkant van Amsterdam om te rijden.