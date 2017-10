Zeker tachtig arrestaties in demonstraties tegen Poetin

In tachtig steden in Rusland wordt zaterdag gedemonstreerd tegen president Poetin en voor eerlijke verkiezingen. Bij verschillende bijeenkomsten verspreid in het land zijn tot nu toe zeker tachtig demonstranten opgepakt, aldus Russische media.

De demonstranten werden door oppositieleider Aleksej Navalny opgeroepen de straat op te gaan. Navalny zelf kan niet demonstreren; hij zit sinds begin deze week vast.

In Moskou hebben vanmiddag zo’n duizend mensen gehoor gegeven aan zijn oproep. In de Russische hoofdstad nemen volgens schattingen zo’n duizend mensen deel aan het protest. Volgens NRC-correspondent Steven Derix in Moskou is het vandaag tijdens de demonstratie minder druk dan het bij voorgaande protesten was:

“In maart gingen duizenden mensen de straat op. Toen werd gedemonstreerd tegen corruptie, een veel algemener, groter thema.”

Volgens Derix is de aanleiding nu veel specifieker: het gaat Navalny niet alleen om eerlijke verkiezingen, maar impliciet heeft hij mensen ook gevraagd te demonstreren voor zijn eigen deelname aan de verkiezingen. Mogelijkerwijs trekt dat standpunt minder gelijkgestemden.

In Moskou verloopt de demonstratie tot nu rustig. Russische media melden dat tussen de tachtig en honderd mensen werden gearresteerd in andere protestmarsen. In de stad Jekaterinburg (Oeral) werden volgens persbureau Reuters mensen gearresteerd; de politie pakte ook mensen op in Toela en Samara.

Navalny zit vast

Navalny is uitgesloten van verkiezingsdeelname voor de presidentsverkiezingen in 2018. Hij zit een gevangenisstraf van twintig dagen uit, omdat hij meerdere malen politieke bijeenkomsten organiseerde waarvoor geen officiële toestemming was aangevraagd.

Ondanks de gevangenisstraf presenteert Navalny zichzelf nog steeds als presidentskandidaat.

In Sint-Petersburg, de geboortestad van president Poetin, moet de demonstratie nog beginnen. De gekozen dag voor de protesten is overigens geen toeval: vandaag viert Poetin zijn 65ste verjaardag.