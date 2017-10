Ze vragen zich ineens af: hoor ik er wel bij?

Hoe kun je je thuis voelen in Nederland als je hier als vluchteling bent aangekomen? Hoogleraar integratie en diversiteit Halleh Ghorashi doet hier al meer dan twintig jaar onderzoek naar.

De afgelopen twee jaar, waarin de internationale vluchtelingencrisis ook zichtbaar werd in Nederland, gebeurde er iets opvallends, zegt ze: „Er is een grote kloof ontstaan tussen de manier waarop mensen met een vluchtelingenachtergrond naar zichzelf kijken en de manier waarop de samenleving naar hen kijkt.”

Dat komt omdat het imago van de vluchteling de laatste jaren is veranderd, zegt Ghorashi. „Vóór de vluchtelingencrisis werden vluchtelingen als succesvolle migrantengroep gezien. Ze waren hoogopgeleid, minder traditioneel ingesteld dan andere groepen, en het idee bestond dat ze weinig problemen veroorzaakten.” Maar die tijd lijkt voorbij. „Vluchtelingen worden nu dood gewenst, sommige Nederlanders hopen dat hun bootjes zinken.”

Dat komt hard aan, ook bij mensen die al decennia geleden als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. „Ze hebben het over ‘vluchtelingen’, en dus ook over jou en je ouders”, zegt Ghorashi. En dat is een raar gevoel: „Vluchtelingen die hier zijn opgegroeid hebben er in hun beleving alles aan gedaan om succesvol te zijn. Ze denken dus dat ze geaccepteerd worden, en dan merken ze ineens dat er haat bestaat tegen hun lotgenoten. Ze vragen zich dan af: hoor ik er wel echt bij?”

Het is lastig om precies te achterhalen hoeveel Nederlanders er eigenlijk zijn met een vluchtelingenachtergrond. De zeven grootste groepen die het Centraal Bureau voor de Statistiek onderscheidt, zijn mensen die geboren zijn in Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, (voormalig) Joegoslavië, Somalië en Syrië, of wier ouders daar vandaan komen. Bij elkaar zijn dat zo’n 350.000 mensen.

Vooral jongeren uit deze en andere groepen voormalige vluchtelingen, ervaren de veranderde stemming als een probleem, zegt Ghorashi. Zij kennen namelijk geen ander land waar ze zich ooit hebben thuisgevoeld dan Nederland.

Maar er waren toch ook positieve ontwikkelingen? Denk aan de vele vrijwilligers die vluchtelingen willen helpen? „Natuurlijk”, zegt Ghorashi, „maar de negatieve berichtgeving over vluchtelingen, die als profiteurs en potentieel gevaar worden gezien, domineert.”

Kiza: ‘Ik had misschien een accent, maar ik was altijd one of them’



Kiza Magendane (25)

Publicist

Vluchtte in 2007 uit Congo

„Vergeleken met wat je nu ziet gebeuren, ben ik veel warmer ontvangen in Nederland. Inmiddels woon ik hier tien jaar. Met het thema ‘vluchteling’ wilde ik nooit bezig zijn, en ook niet in dat hokje worden geplaatst. Mensen zagen mij vroeger ook niet zo. Ik had misschien een accent, maar ik was altijd one of them.

„Wat sommige vrienden van mij opvalt, is dat er anders wordt bericht over Syrische vluchtelingen dan over de Afrikaanse. Voor de eerste groep is meer empathie, ze worden gezien als hoogopgeleiden die snel integreren. Afrikaanse vluchtelingen worden meer als hopeloos en onwenselijk gezien.

„Je zag het ook aan de aandacht die het verdronken Syrische jongetje Alan Kurdi kreeg. Mijn progressieve vrienden liepen te koop met hun solidariteit met Alan, maar wat me stoorde was dat ze daar geen verplichtingen aan verbonden. Naar racistische Nederlanders wijzen werd een hype, maar mensen gingen niet met die ‘racisten’ in gesprek. Hoe kan er dan iets veranderen? Maar goed, ik wil niet te negatief praten over de morele hipsters, zoals ik ze noem, want het zijn wel bondgenoten.

„Mijn visie op Nederland was nog niet rijp, maar is dat door de vluchtelingencrisis wel meer geworden. Ik maak me zorgen over alle hokjes. Daarom ben ik er nu een boek over aan het schrijven.”