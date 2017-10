WK-kansen Oranje nihil na 8-0 zege Zweden

WK-kwalificatie voor het Nederlands elftal is na de ‘monsteroverwinning’ van Zweden op Luxemburg bijna onmogelijk geworden. Zweden won zaterdag met 8-0 van Luxemburg waardoor het verschil in doelsaldo nog verder is opgelopen.

Oranje balanceerde al op de rand van uitschakeling voor het WK en moet zo meteen in Borisov in ieder geval winnen om nog een theoretische kans te houden op WK-kwalificatie.

Toen bondscoach Dick Advocaat vorige week de selectie bekendmaakte, schetste NOS-verslaggever Bert Maalderink het scenario van een Zweedse 8-0 overwinning. “Wat is dat voor een stomme vraag?”, beet Advocaat de verslaggever toe.

Dat Zweden met 8-0 van Luxemburg wint? Wat een domme vraag. Dick Advocaat olangs tegen een journalist.. #zwelux #WRUNED pic.twitter.com/owwhFP19tP — Jan Boskamp (@Jantjeboskamp) 7 oktober 2017

Advocaat zei over de wedstrijd Zweden-Luxemburg zaterdagavond tegen de NOS “dat zulke uitslagen in het topvoetbal vandaag de dag niet meer voorkomen”:

“Luxemburg speelde drie weken geleden uit tegen Frankrijk nog met 0-0 gelijk, dan kan je toch niet bedenken dat ze nu met 8-0 verliezen.”

Doelsaldo

Oranje heeft nu zes punten achterstand op Zweden, dat na de zege op Luxemburg over een doelsaldo van +19 beschikt. Oranje staat op +5.

Het Nederlands elftal ontvangt de Scandinaviërs dinsdag in Amsterdam. Bij een gelijk puntentotaal geeft het doelsaldo de beslissing bij het opmaken van de eindstand in de groep.