Toen ik behoedzaam sturend met mijn volle boodschappenkar de supermarkt verliet, zag ik dat er dit keer maar één verzamelkind stond te wachten. Het jongetje met een brilletje zag er zo grappig uit dat ik het moeilijk vond om hem de plaatjes van de laatste rage te weigeren. „Ik bewaar ze voor m’n neefje”, legde ik daarom uit terwijl ik al richting parkeerplaats versnelde. „Oh, wilt u er dan een paar van mij meneer?”, riep hij me na.

