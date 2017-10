Verstappen start als vierde in Japan

Formule 1-coureur Max Verstappen begint zondag vanaf de vierde startplaats aan de Grand Prix van Japan. Op het circuit van Suzuka reed de Nederlander zaterdag de vijfde tijd in de kwalificatie. Hij schuift een plekje op doordat de Fin Valtteri Bottas wegens een straf wordt teruggezet van de tweede naar de zevende positie.

Voor het eerst sinds begin juli werd Verstappen in de kwalificatie verslagen door zijn Red Bull-collega Daniel Ricciardo. De Australiër rondde het parcours in 1:28,306 en was daarmee nog geen vier honderdsten van een seconde sneller dan Verstappen. Ricciardo start de race als derde, één plek voor Verstappen.

Veranderingen die Verstappen tijdens de kwalificatie maakte aan de afstelling van zijn auto, pakten niet goed uit. Daardoor “zat hij niet lekker in zijn ritme”, vertelde de coureur tegen Ziggo Sport. Zijn uiteindelijke rondetijd vindt Verstappen “wel redelijk oké”. Hij erkende ook dat Ferrari en Mercedes in Japan de snelste auto’s hebben. “We zijn te langzaam, maar dat is nou eenmaal zo. Dit is het beste wat we ervan kunnen maken.”

Hamilton pakt pole position

De pole position ging voor de tiende keer in zestien races naar Mercedes-rijder Lewis Hamilton. De Brit van Mercedes reed met een 1:27,319 de snelste ronde van iedereen. Hamilton was drie tienden sneller dan teamgenoot Bottas. Die moet zijn tweede startplek dus inleveren, omdat hij een nieuwe versnellingsbak in zijn auto had laten zetten terwijl dat niet was toegestaan.

In plaats van Bottas vertrekt Sebastian Vettel zondag vanaf plek twee. De Ferrari-coureur was bijna een halve seconde langzamer dan Hamilton. Vettel moet in Japan goed scoren om kans te blijven maken op de wereldtitel. De Duitser ging lang op kop in de WK-stand, maar na een uitvalbeurt in Singapore en een vierde plek in Maleisië ligt hij 34 punten achter op Hamilton.