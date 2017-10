Spanjaarden en Catalanen betogen voor dialoog

In Madrid en Barcelona zijn zaterdag duizenden mensen de straat op gegaan om te betogen voor dialoog tussen de Spaanse en Catalaanse regeringen. De demonstranten dossen zich uit in het wit en voeren de leuzen ‘Parlem?’ en ‘Hablemos?’, respectievelijk Catalaans en Spaans voor ‘Zullen we praten?’. Tegelijk pleitten betogers met Spaanse vlaggen voor behoud van de Spaanse eenheid.

DIRECTO https://t.co/utaE5KEbO4 Panorámica de las dos manifestaciones en Cibeles y Colón, en Madrid #parlemhablemos pic.twitter.com/x5HCG3EkGK — EL PAÍS (@el_pais) 7 oktober 2017

De protesten zijn aangewakkerd door de Spaans-Catalaanse ruzie over het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van afgelopen zondag. Van de Catalanen die kwamen stemmen, koos 90 procent vóór afscheiding. De Catalaanse president Carles Puigdemont heeft beloofd dat hij de onafhankelijkheid zal uitroepen. Mogelijk doet hij dat komende maandag. Madrid houdt vol dat het referendum tegen de grondwet ingaat. De regering van premier Mariano Rajoy heeft pogingen tot dialoog tot nu toe afgeslagen, zei Puigdemont woensdag.

Volgens NRC-correspondent Koen Greven zijn demonstraties die oproepen tot dialoog “wijdverspreid”.

“Het maakt wel wat los. Spanje is vaak een land van het één of het ander - van Barça of Real. Dat zo veel mensen zich nu openlijk uitspreken voor de middenweg, is nieuw.”

‘Minder haat, meer begrip’

De in het wit geklede betogers verzamelden zich in Madrid rondom de beroemde Cibelesfontein, in het centrum van de hoofdstad. “Minder haat, meer begrip! Carles, Mariano, bel elkaar!”, scandeerden de demonstranten volgens persbureau AP.

Verderop in de stad vulde het Plaza de Colón zich met Spaanse vlaggen. De mensen daar willen juist niets weten van een onafhankelijk Catalonië. Bijna liep het uit de hand, toen een groep demonstranten met Spaanse vlaggen begon te schreeuwen tegen voorstanders van de dialoog. De politie wist de kampen op tijd te scheiden.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en EU-president Jean-Claude Juncker hebben elkaar zaterdag telefonisch gesproken over de Catalaanse crisis, meldt persbureau Reuters. Verschillende Europese functionarissen hebben Barcelona en Madrid de afgelopen dagen aangespoord een politieke oplossing te vinden. Onder hen was ook eurocommissaris Frans Timmermans.