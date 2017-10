‘Nieuw kabinet staat proef gereguleerde wietteelt toe’

De beoogde nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaat toestaan dat in een aantal gemeenten legale wiet wordt verspreid. RTL Nieuws meldt dat de wiet landelijk wordt geteeld en vervolgens wordt verdeeld onder zes tot tien gemeenten.

De proef moet uitwijzen of met de legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten. Het plan is dat vooral middelgrote en grote gemeenten zichzelf aanmelden voor de proef, aldus RTL Nieuws.

‘Wietwet’

Vorig jaar leek zich al een Kamermeerderheid af te tekenen voor gereguleerde wietteelt onder controle van de overheid. D66 werkte toen aan de zogeheten ‘wietwet’ die dat mogelijk moest maken. VVD, CDA en de ChristenUnie stemden toen tegen. Dat het experiment er dus nu wel zou komen is bijzonder.

In 2016 zei de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat het wil experimenteren met gereguleerde wietteelt. De VNG wil dat de teelt en verkoop van softdrugs in handen komt van vergunninghouders. De huidige praktijk is dat wiet wel mag worden verkocht in een coffeeshop, maar niet mag worden geteeld of aangevoerd.