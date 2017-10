‘Nieuw kabinet staat achter gekozen burgemeester’

De gekozen burgemeester lijkt er te gaan komen. Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spreekt zich in zijn regeerakkoord uit voor de grondwetswijziging die daarvoor moet zorgen, meldt de Volkskrant zaterdag. Daarmee zou een einde komen aan een jarenlang debat over afschaffing van burgemeestersbenoemingen door de Kroon.

Omdat voor invoering van het gekozen burgemeesterschap een grondwetswijziging nodig is, moet het parlement twee keer akkoord gaan. Tussen die goedkeuringen moet een Tweede Kamerverkiezing zitten. In 2015 werd de eerste horde genomen. Toen stemden de Eerste en Tweede Kamer in met de aanpassing van de grondwet.

Tweederde meerderheid

Bij de tweede en beslissende stemronde moet tweederde van beide Kamers zijn goedkeuring geven aan de gekozen burgemeester. Nu het nieuwe kabinet zich achter de verandering heeft geschaard, lijkt die meerderheid een feit. Oppositiepartijen als de PVV en de SP zijn immers ook voorstanders.

Hoe het gekozen burgemeesterschap er precies uit komt te zien, is volgens de Volkskrant nog onduidelijk. Een burgemeester die rechtstreeks door de inwoners van zijn gemeente wordt gekozen, is niet de enige optie. Het is ook mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester gaat kiezen, of dat de partij die de gemeenteraadsverkiezingen wint ook de burgemeester mag leveren.

Over de invoering van de gekozen burgemeester wordt in politiek Den Haag al jarenlang gediscussieerd. In 2005 strandde een wetsontwerp vlak voor de finish. Doordat de senatoren van de PvdA tegenstemden, kwam het niet door de Eerste Kamer. Toenmalig D66-minister Thom de Graaff, de grote pleitbezorger van het gekozen burgemeesterschap, trad daarna af.