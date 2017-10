Er bestaat zoiets als goed stoken

Als enthousiast houtkachelstoker voel ik mij natuurlijk aangesproken door uw artikel (NRC checkt: Houtrook substantiële bron van luchtvervuiling 5/10) Want dat wil je als stoker natuurlijk niet. Er is goed en slecht stoken en helaas is het zo dat veel mensen zich niet goed informeren over hoe je goed stookt. Hoe doe je dat? Door ervoor te zorgen dat het hout goed droog is, wat je kunt vaststellen met een houtvochtmeter. Verder moet je erop letten dat de temperatuur van het vuur hoog genoeg is door bijvoorbeeld een temperatuurmeter te gebruiken. Deze twee hulpmiddelen zijn voor geringe bedragen te koop en helpen enorm bij het goed stoken. Er zijn inmiddels veel sites die informatie geven over goed stoken.

Claustrofobie

Hamster houdt van klein

Ellen Deckwitz denkt dat een hamster in een klein doosje claustrofobische doodsangsten uitstond (NRC, 3/10). Wilde hamsters leven in zelfgegraven holletjes. Een claustrofobische hamster lijkt me net zo vreemd als een eend met watervrees of een adelaar met hoogtevrees.

Rijksmuseum

Het kan wel

In het rekenvoorbeeld van Chris Struiksma (brieven 4/10) krijgt elke basisschoolklas dertien minuten om langs Rembrandts Nachtwacht te trekken. Maar dat geldt alleen als alle anderhalf miljoen basisschoolleerlingen elk jaar naar het Rijksmuseum gaan. En het hoeft natuurlijk maar één keer. Dan heb je mutatis mutandis 8 maal 13 minuten is 103 minuten per klas de tijd.

Dat lijkt me reëel.