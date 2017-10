Horizon Zero Dawn bekroond met vijf Dutch Game Awards

De Nederlandse blockbustergame Horizon Zero Dawn heeft op vrijdagavond vijf ‘Uilen’ in de wacht gesleept tijdens de tiende Dutch Game Awards, de jaarlijkse vakprijzen voor de Nederlandse gamesindustrie. Dat meldt communicatiemanager Eline Muijres op Twitter. Naast de prijs voor het beste entertainmentspel kreeg de game van de Amsterdamse studio Guerrilla Games, onderdeel van Sony, ook de prijzen voor Best Audio, Best Technical Achievement, Best Art Direction en de publieksprijs.

Horizon Zero Dawn kwam in februari van dit jaar uit en was zowel financieel als artistiek een grote hit: in de eerste twee weken werden 2,6 miljoen exemplaren verkocht van de game, die volgens recensieaggregaat Metacritic gemiddeld een 8,9 kreeg van de internationale gamespers. NRC-recensent Diederik Huffels noemde de game zowel technisch als inhoudelijk “perfect uitgevoerd”. Met een budget van meer dan 45 miljoen euro is de game de grootste Nederlandse mediaproductie ooit. De game kostte meer dan de drie duurste Nederlandse speelfilms opgeteld.



Doorbraak virtual reality

De Nederlandse game maakt ook kans op internationale prijzen het komende prijzenseizoen. De science-fiction-game is al in acht categorieën genomineerd voor de Golden Joystick Awards , de internationale publieksprijzen voor de beste games van het jaar. Vorige week won de game een Gouden Kalf voor het beste interactieve mediaproduct.

Hoewel de grote, internationale VR-studio Force Field buiten de prijzen viel, maakte virtual reality dit jaar een doorbraak. Zo kreeg de virtual reality-game The Red Stare, waarin je vanuit een appartement probeert om communisten te bespieden, twee van de drie prijzen voor de beste studentengame. Ook de interactieve virtual reality-opera Weltatem werd tweemaal bekroond: beste crossmediale game en beste co-productie. Weltatem ontstond uit een samenwerking tussen ontwikkelaars Monobanda en Wildvreemd en de Nationale Reisopera, het Geluid Maastricht en de Universiteit Twente. Schietgame Arizona Sunshine werd beloond met de allereerste prijs voor de beste virtual reality-game.

De eerste Lifetime Achievement-award van de Nederlandse gamesindustrie ging naar Jan-Pieter van Seventer. Van Seventer is sinds 2014 directeur van de Dutch Game Garden, een broedplaats voor onafhankelijke gameontwikkelaars in Nederland die onder andere kantoorruimte en advies biedt aan gamestudio’s. Dutch Game Garden telt inmiddels vier locaties in Nederland.

Dit jaar vond het Dutch Game Awards-diner voor het eerst sinds 2015 niet plaats op het Nederlands Film Festival, maar werd het gehouden op de vooravond van de Nederlandse gamesbeurs Firstlook Festival in Utrecht. Het vakevenement wordt onder andere gefinancierd door het Ministerie van OCW.