Google stuurt telecomballonnen naar Puerto Rico

Alphabet, het moederbedrijf van zoekmachinegigant Google, gaat met speciale ballonnen een provisorisch mobiel telefonienetwerk opzetten op het door orkaan Maria getroffen Puerto Rico. De Amerikaanse telecomautoriteit FCC keurde vrijdag een aanvraag van Alphabet goed, meldt persbureau Reuters. Op bijna 85 procent van Puerto Rico is mobiel bellen momenteel onmogelijk.

Orkaan Maria raasde tweeënhalve week geleden over Puerto Rico, een overzees gebiedsdeel van de Verenigde Staten. De orkaan zat qua kracht in categorie vier toen hij aan land kwam op het eiland. De windsnelheden liepen op tot 250 kilometer per uur. De meeste zendmasten op Puerto Rico bezweken onder de uiterst krachtige windstoten. Herstel van de schade laat voorlopig op zich wachten.

Project Loon

Vorige week deed Alphabet een aanvraag bij de FCC om met ballonnen voor een tussenoplossing te zorgen. De zwevende zendmasten maken onderdeel uit van het zogeheten Project Loon. Dat initiatief kwam in 2013 voort uit de koker van Google X, de experimentele afdeling van de techreus. De ballonnen zweven ongeveer op ongeveer twintig kilometer hoogte en zijn oorspronkelijk bedoeld om wifi naar delen van de wereld te brengen waar nog geen internet is. In mobiele telefonie kan Project Loon blijkbaar ook voorzien.

Op Puerto Rico kwamen 34 mensen om het leven door orkaan Maria. President Trump bezocht het eiland dinsdag. Hij maakte zich niet populair door te stellen dat het dodental op Puerto Rico “eerlijk gezegd niet half zo zwaar was” als dat van “een echte catastrofe als orkaan Katrina”. Die storm eiste in 2005 ruim 1.800 levens in de stad News Orleans.

De Amerikaanse regering kreeg ook kritiek omdat de hulpverlening op Puerto Rico volgens de bewoners van het eiland langzamer op gang kwam dan de steun aan Texas en Florida, die ook getroffen werden door orkanen. Veruit de meeste huizen zitten nog altijd zonder stroom. Trump beloofde woensdag wel het Congres te gaan vragen om schuldenverlichting voor Puerto Rico. Het eiland balanceert op het randje van een faillissement.