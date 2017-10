Aanklachten in zaak geknutselde bom Parijs

Drie mannen zijn in staat van beschuldiging gesteld in het terreuronderzoek naar een zelfgemaakte bom in een Frans flatgebouw. Dat meldt persbureau AP op basis van justitie.

Een flatbewoner in het zestiende arrondissement van Parijs trof vorige week in zijn hal twee gasflessen met provisorische ontstekingsmechanismen aan. Daarop schakelde hij de politie in, die buiten bij het gebouw nog twee gasflessen aantrof.

Geradicaliseerd

De politie hield daarop zes verdachten aan van wie er drie in de loop van de week weer op vrije voeten gesteld werden. De drie die zijn aangeklaagd, zijn mannen in de leeftijd van 28 tot 30 jaar oud.

Persbureau AP schrijft dat het gaat om Aymen B. en Amine A., die allebei op een lijst staan van geradicaliseerde personen. Aymen B.’s neef, Sami B., is de derde verdachte die is aangeklaagd. Het drietal is in staat voor beschuldiging gesteld voor “poging tot moord in groepsverband in relatie met een terreuronderneming”. Ze zijn in voorlopige hechtenis geplaatst.

Waarom het flatgebouw een doelwit was, is nog niet duidelijk. Vorig jaar hield de politie nog een geradicaliseerd koppel aan na de vondst van een auto vol gasflessen in het centrum van Parijs. De geparkeerde auto had geen kentekenplaten, de alarmlichten stonden aan. Eén gasfles (een lege) stond op de passagiersstoel, de andere lagen in de achterbak. Een ontstekingsmechanisme werd toen niet aangetroffen.