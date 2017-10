Dit weten we al over het regeerakkoord

De beoogde nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is bijna klaar met de onderhandelingen. Zover, dat het regeerakkoord begin komende week langs de aparte fracties kan worden gestuurd. Veel media publiceerden al eerder onthullingen. Zo schrijft de Volkskrant zaterdag over de gekozen burgemeester: de grondwetswijziging die daarvoor moet zorgen, heeft de goedkeuring van de formerende partijen.

Het raadgevend referendum valt weg, zeggen bronnen tegen de Volkskrant. Ook buiten de aanstaande coalitie is weinig steun voor de volksraadpleging, ook niet voor een bindende variant. Het afgenomen enthousiasme over het referendum zou komen door de uitkomsten van het Oekraïne-referendum.

Justitie

Volgens de Telegraaf wordt de vervroegde vrijlating van gedetineerden geschrapt. Nu geldt dat gestraften bijna altijd worden vrijgelaten zodra ze tweederde van de straf hebben uitgezeten. In de plannen van de nieuwe coalitie wordt dat “automatisme” geschrapt. Alleen wie daadwerkelijk kan aantonen zich goed te hebben gedragen in de gevangenis, wordt vervroegd in vrijheid gesteld.

Verkeersovertreders krijgen hogere boetes.

Vluchtelingen en internationale veiligheid

Rond het thema asiel hebben de formerende partijen veel compromissen gesloten. Nederland neemt enkele honderden extra vluchtelingen op, maar het kinderpardon wordt niet verruimd. Verder komen er acht locaties voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Op het internationale toneel wil het kabinet meewerken aan nieuwe vluchtelingendeals, vergelijkbaar met de afspraken tussen de EU en Turkije. Zulke nieuwe deals zouden dan worden gesloten met Noord-Afrikaanse landen.

Voor Defensie wordt in het nieuwe akkoord 1,5 miljard euro extra vrijgemaakt, na decennialange bezuinigingen. Binnen de krijgsmacht is er de hoop dat daarmee niet alleen nieuw materieel wordt aangekocht, maar dat ook wordt geïnvesteerd in de werknemers.

Onderwijs

Eerder deze week werden meer maatregelen bekend. De formerende partijen trekken 770 miljoen euro uit voor leerkrachten: daarvan is 270 miljoen voor de salarissen, de rest wordt ingezet om de werkdruk te verlagen. Op de scholen moet les worden gegeven over het Wilhelmus en het is de bedoeling dat leerlingen minstens eenmaal het Rijksmuseum en de Tweede Kamer bezoeken.

Het leenstelsel in het hoger onderwijs blijft in stand, tegen de zin van CDA en ChristenUnie in. Om toekomstige studenten niet te ontmoedigen en de eventuele schulden voor studenten laag te houden, betalen eerstejaarstudenten vanaf het collegejaar 2018-2019 de helft van wat ze nu betalen: 2.006 euro.

Financiën en het belastingstelsel

Het belastingstelsel gaat op de schop, met als beoogd doel een eenvoudiger stelsel. Vooral voor middeninkomens moet de belasting omlaag gaan en ook het aantal schijven gaat terug van vier naar twee. Het lage algemene btw-tarief (dat geldt op goederen als de dagelijkse boodschappen) gaat daardoor wel omhoog, van 6 naar 9 procent. Het hoge btw-tarief blijft 21 procent.

De hypotheekrente zal vanaf 2020 versneld worden afgebouwd. In de vier jaar daarna neemt de aftrek jaarlijks met drie procentpunten af, totdat het laagste belastingtarief is bereikt.

Sociale zaken

Ook voor de arbeidsmarkt zijn plannen gemaakt. In de Wet Werk en Zekerheid worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo versoepelen de partijen de regels rond flexcontracten.

Kleine en middelgrote bedrijven (met maximaal 25 werknemers) hoeven straks het salaris van zieke werknemers maar één jaar door te betalen, in plaats van twee. De partijen hopen dat werkgevers eerder vaste contracten aan hun werknemers aanbieden.

Vanaf 2019 krijgen nieuwe vaders de optie langer met vaderschapsverlof te gaan. Het verlof gaat van twee naar vijf dagen, met de mogelijkheid om vijf weken aanvullend verlof aan te vragen. In het aanvulled verlof, dat in juli 2020 moet worden ingevoerd, verdient de vader nog 70 procent van het salaris.