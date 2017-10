Deense politie vindt lichaamsdelen Kim Wall

De Deense politie heeft verschillende lichaamsdelen gevonden van de Zweedse journalist Kim Wall. Het korps maakte zaterdag bekend dat het gaat om Walls hoofd en benen, meldt persbureau Reuters. Wall kwam in augustus onder verdachte omstandigheden om het leven tijdens een vaartocht aan boord van een onderzeeboot van de uitvinder Peter Madsen.

Op Walls schedel heeft de politie geen tekenen van letsel aangetroffen. De politie verdenkt Madsen ervan dat hij Wall heeft vermoord, maar zelf hield hij tot nu toe vol dat Walls dood een ongeluk was. Ze zou zijn overleden nadat een zwaar luik op haar hoofd was gevallen. Madsens lezing van de gebeurtenissen lijkt met de vondst van Walls onbeschadigde schedel definitief ontkracht.

Mes

Duikers van de politie troffen de lichaamsdelen aan in de baai van Køge bij Kopenhagen, waar Wall verdween en waar anderhalve week na Walls vermissing al haar romp op de kant aanspoelde. Walls benen en hoofd zaten samen met haar kleding en een mes in plastic zakken, die met stukken metaal waren verzwaard.

Lees hier het profiel dat NRC schreef over Wall: Kim Walls nieuwsgierigheid was grenzeloos

Illustratie NRC Studio

Dat er een mes bij Walls lichaamsdelen lag, komt overeen met de bevindingen die de Deense openbaar aanklager dinsdag presenteerde. Hij liet weten dat op de romp van Wall vijftien steekwonden waren aangetroffen, die “rond of vlak na haar dood” waren aangebracht. Op Madsens computer vonden onderzoekers filmpjes waarin vrouwen worden gemarteld en vermoord. Volgens de aanklager is het materiaal echt. Madsen zelf ontkent dat de filmpjes van hem waren.

Tegenstrijdige verklaringen

Madsen maakte zichzelf in de dagen na Walls verdwijning verdacht met tegenstrijdigde verklaringen. Eerst zei hij dat hij de journalist op de kade had afgezet. Later kwam hij met het verhaal over het vallende luik. Na het ongeluk zou hij Wall een zeemansgraf hebben gegeven. De vondst van Walls romp voedde de verdenkingen jegens Madsen. Alle gassen waren uit de torso geperst en de romp was verzwaard.

Dat Madsens onderzeeboot, de UC3 Nautilus, na Walls verdwijning zonk, pleitte ook niet in zijn voordeel. Na de berging van het vaartuig vond de politie aan boord bloedsporen van Wall.

Voorlopig blijft Madsen nog vastzitten. De rechter verlengde dinsdag het voorarrest van de excentrieke uitvinder, die niet alleen een onderzeeër bouwde, maar ook werkte aan een eigen bemande raket.