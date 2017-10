De internationale entree van Verhofstad smaakt naar meer

De vierde plaats mag in sport als de meest ondankbare gelden, voor turner Bram Verhofstad voelde zijn vierde plek op vloer, zaterdag bij het WK in Montreal, als een grote overwinning. Hij had vooraf totaal geen rekening gehouden met een plaats in de toestelfinale vloer, laat staan dan hij had verwacht net naast een podiumplaats te eindigen. Maar de flirt met de top drie heeft hem wel het besef gebracht, dat met een verfijning van zijn oefening medailles haalbaar zijn.

Zelden zal een sportman zo blij zijn geweest met een vierde plaats als Verhofstad. De 22-jarige WK-debutant kwam naar Montreal zonder hoge verwachtingen, maar vooral om zichzelf te testen en ervaring op te doen. Hij had geen idee wat zijn mondiale positie is. Nu wel, want ,,als ik de oefening nog iets moeilijker maak en die ook nog eens netjes uitvoer, behoor ik tot de groten”.

Verhofstads prestatie krijgt in retrospectief een extra dimensie, omdat hij zich aanvankelijk helemaal niet voor de vloerfinale had geplaatst. Verre van dat zelfs, want de turner van vereniging Flik-Flak in Den Bosch was woensdag in de kwalificatie de nummer 24 op vloer. Totdat de jury besloot de drie Nederlandse turners een tweede kans te geven, omdat bleek dat de vloerconstructie niet deugde. Er was een ‘gat’ ontstaan, wat hinder bij de afzet voor een serie salto’s veroorzaakte.

Verbazing

In de herkansing overtrof Verhofstad zichzelf met een vrijwel vlekkeloze uitvoering van zijn oefening en wipte hij als achtste en laatste de finale binnen. Zo’n reeks verschaft een turner doorgaans geen uitzicht op het podium. Maar Verhofstad is een koele, die onder druk niet wankelt en ook in de finale een vrijwel foutloze vloeroefening afleverde. Alleen de lagere moeilijkheidsgraad van zijn exercitie hield hem weg van brons.

Het gevoel dat na afloop overheerste was verbazing, mede omdat hij met een lagere score dan in de kwalificatie het podium mocht aanraken. Waar Verhofstad met 14.433 punten tot de laatste acht doordrong, was een totaal van 14.333 punten zaterdag goed voor de vierde plaats achter de Japanner Kenzo Shirai (goud), de Israëliër Artem Dolgopyat (zilver) en de Amerikaan Yuri Moldauer (brons). ,,Ik denk dat de juryleden vandaag iets wakkerder waren”, was zijn laconieke verklaring.

Verhofstad is naast Bart Deurloo, Casimir Schmidt en Frank Rijken van de generatie die de lichting van Epke Zonderland, Yuri van Gelder en de inmiddels gestopte Jeffrey Wammes moet opvolgen. Zijn internationale entree smaakt naar meer. En viel op, ook naast de turnhal, want Verhofstad is een fervent vlogger met intussen bijna 11.000 abonnees, een aantal dat na zijn ferme prestatie in Montreal vrijwel zeker zal stijgen. De turner heeft volgers in alle uithoeken van de wereld, tot verbazing van vooral zijn trainer Marcel Kleuskens. Diens mening over Verhofstads filmische activiteiten: ,,Bram kletst veel te veel in zijn opnamen.”