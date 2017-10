‘Abortuskliniek fraudeerde voor 9 miljoen euro’

Casa, de grootste keten van abortusklinieken van het land, heeft voor bijna 9 miljoen euro gefraudeerd met verzonnen declaraties. Dat schrijft de Volkskrant zaterdag, gebaseerd op een onderzoek van accountantskantoor KPMG.

In het rapport kijkt KPMG naar de administratie van de stichting in de periode 2012 tot 2016. De fraude in die periode komt neer op 8,8 miljoen euro, luidt de conclusie. De Volkskrant schrijft over gesjoemel dat plaatsvond bij Casa Medical, een zusterstichting die in vijf klinieken sterilisaties, soa-testen en de plaatsing van spiraaltjes uitvoert. Casa Medical liet zorgverzekeraars 5,6 miljoen euro te veel betalen door aan te geven dat deze behandelingen werden uitgevoerd door medisch specialisten.

In de praktijken van Casa Medical werkten “vrijwel geen” specialisten (zoals gynaecologen en urologen). Sterker, de stichting had geen vergunning om de geleverde zorg uit te voeren. In 2006 besloot toenmalig minister van Volksgezondheid Hoogervorst zo’n wettelijk verplichte vergunning niet af te geven voor Casa Medical. Die keten ging in de daaropvolgende tien jaar toch door met het behandelen van “vele tienduizenden cliënten”, schrijft de Volkskrant.

Directeur stapt op

Ook Follow the money en Argos doen onderzoek naar de misstanden bij de bij Casa aangesloten klinieken. Zij meldden vrijdag dat directeur Ron Leenders, die zelf opdracht gaf tot het KPMG-onderzoek, aan het begin van deze week is opgestapt.

Casa is een keten van abortusklinieken: zeven verspreid over het land. De stichting heeft zich gespecialiseerd in late zwangerschapsafbrekingen, die plaatsvinden tussen de 18 en 22 weken. In de klinieken wordt de helft van alle abortussen in Nederland uitgevoerd. Door de geconstateerde fraude en het bankroet van een aantal van de aangesloten klinieken zijn problemen ontstaan in het personeelsbestand en de capaciteit om zorg te bieden.

Door het vertrek van directeur Leenders komt de continuïteit van de abortuszorg op de tocht te staan. Omdat een aantal van de Casa-klinieken inmiddels failliet is verklaard, is de capaciteit van die klinieken afgenomen. Andere klinieken moeten patiënten overnemen. Tegenover Follow the money zeggen zij de toestroom moeilijk aan te kunnen.

De keten kwam eerder in het nieuws door fraude. Het Nederlands Dagblad schreef dat klinieken bij zorgverzekeraars declaraties voor narcose indienden terwijl vrouwen in de klinieken een lichtere en goedkopere verdoving ondergingen. Met die declaraties streek de keten 5,3 miljoen euro op.

Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid bepaalde daarom eerder dat Nederlandse vrouwen voorrang krijgen bij de behandeling. Er komen veel vrouwen uit het buitenland naar Nederlandse klinieken, omdat hier de wetgeving voor abortus liberaler is en de zwangerschap later kan worden afgebroken.