Voor het eerst in 2010 minder banen in de VS

In de Verenigde Staten zijn in september voor het eerst in zeven jaar minder banen dan de maand ervoor. 33.000 banen zijn verloren gegaan, met name als gevolg van de orkanen Irma en Harvey, meldt het Amerikaanse Ministerie van werkgelegenheid.

Vooral in de staten Texas en Florida, waar de orkanen de meeste schade veroorzaakten, is een afname te zien. De sectoren die het hardst geraakt zijn, zijn restaurants en bars. Daar verdwenen 105.000 banen. De toerisme-industrie in Florida is hard geraakt door orkaan Irma.

De werkgelegenheid in de VS groeide sinds 2010 iedere maand gestaag. Er kwamen iedere maand ongeveer 15.000 banen bij.

De werkeloosheidsgraad is gedaald, van 4,4 naar 4,2 procent. Afgezien van de impact van de orkanen is de economie gezond, zegt het Ministerie. De verwachting is dat de werkgelegenheid snel aantrekt.