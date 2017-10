Trustkantoor TMF trekt naar Theems

Het is moeilijk een branche te bedenken in Nederland die zó onder vuur ligt als de trustsector.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank haalt steeds harder uit omdat trustkantoren er maar niet in slagen zich aan de regels te houden. Maatschappelijke organisaties zoals Oxfam Novib schrijven rapport op rapport waarin ze trustkantoren bekritiseren vanwege hun rol bij belastingontwijking. Om over de kritiek vanuit politiek Den Haag maar niet te spreken, de Tweede Kamer hield voor de zomer naar aanleiding van de Panama Papers zelfs een parlementaire enquête over de sector.

Donderdag maakte ’s lands grootste trustkantoor TMF (529 miljoen euro omzet) bekend dat het in november naar de beurs gaat, in Londen. En het hoofdkantoor dat sinds de oprichting in 1988 in Amsterdam staat, verhuist meteen mee.

1 miljard pond (1,1 miljard euro) is naar verluidt de beurswaarde die TMF nastreeft bij de beursgang in november 25 procent van de aandelen wordt aanvankelijk naar de beurs gebracht. De opbrengst is niet bedoeld om schulden af te lossen

Is het een vlucht uit de Nederlandse schijnwerpers naar een vriendelijkere plek? Huib de Kanter, directeur Benelux van TMF, zegt van niet. „Het gaat niets uitmaken.” Het hoofdkantoor nabij de Amsterdam Arena blijft namelijk open, maar dan als regulier kantoor met alle 330 huidige werknemers. „Wij blijven onderdeel van het Nederlandse systeem en blijven midden in dat maatschappelijke debat. Daar zijn we onderdeel van en lopen we niet van weg.”

In een gesprek met journalisten zegt De Kanter onder de streep „blij” te zijn met hoe er met toezichthouder DNB wordt samengewerkt. „We hebben natuurlijk een hoop gedoe. En af en toe raak ik gewond als DNB iets roept in de pers. Maar zo werkt het in dit soort dingen.” Dus, nee van een vlucht naar Londen is geen sprake.

Toen concurrent Intertrust (omzet 386 miljoen euro) in 2015 voor een beursgang koos, was Amsterdam de logische locatie. Dat TMF voor de London Stock Exchange kiest heeft volgens het bedrijf te maken met het feit dat de mogelijkheden om er geld op te halen veel uitgebreider zijn en de huidige grootaandeelhouder en andere financiers er zitten.

Dat ook het hoofdkantoor naar Londen verhuist, is volgens De Kanter omdat het TMF-bestuurstop er al werkt en omdat TMF door te verhuizen kan worden opgenomen in de prestigieuze FTSE-beursindex.

Consolidatie

TMF heeft kantoren in 83 landen en levert allerlei administratieve en bestuurlijke diensten voor bedrijven. Het rekent veel grote multinationals tot de klantenkring.

Ongeveer 40 procent van de omzet komt uit de ‘trusttak’. Net als andere trustkantoren bestuurt deze tak tegen betaling bv’s van derden, vaak in een door fiscalisten uitgedokterde internationale constructie met als doel zo min mogelijk belasting te betalen.

Het is een lucratieve business, die zich het afgelopen decennium op de warme belangstelling van uit de private-equityhoek mocht rekenen. Onder invloed van deze superinvesteerders heeft er een flinke consolidatieslag plaatsgevonden in de trustwereld. TMF werd in 2008 gekocht door private-equitypartij Doughty Hanson. Dat kocht in 2011 ook het grote Equity Trust en liet het met TMF fuseren. Daarna werden nog veertien kleinere overnames gedaan.

Bij Intertrust ging het er vergelijkbaar aan toe. Het werd in 2009 door de Nederlandse private-equityfirma Waterland gekocht en in 2012 doorverkocht aan private-equityreus Blackstone, daarna werden de grote trustkantoren ATC en Elian ingelijfd.

Intertrust werd in 2015 naar de Amsterdamse beurs gebracht en met TMF doet Doughty Hanson nu hetzelfde nadat vorig jaar geen andere koper (lees andere private-equityfirma) was gevonden, een teken dat de grote winsten er nu wel uit zijn.

Inmiddels zit Intertrust in de problemen omdat het financiële prognoses niet haalde en personeel niet wist vast te houden door teleurstellende bonussen. De Kanter vreest eenzelfde ontwikkeling niet. „Wij hebben geen last met het aantrekken van mensen en staan nou niet bekend om het uitbetalen van grote bonussen.”

Ook in de strengere internationale regelgeving als gevolg van de discussie over belastingontwijking ziet hij geen problemen. Die zijn volgens hem juist goed voor de zaken en beïnvloeden de marges niet. „Door die extra regelgeving komt er steeds zwaardere druk bij bedrijven te liggen om daaraan te voldoen. Wij zijn goed in dat administratieve werk.”