Toch weer sleutelen aan de hypotheekrenteaftrek

Veel gelekte plannen in de ochtendbladen. Ondermijning bedreigt de lokale politiek. En de PvdA maakt de nieuwe voorzitter bekend.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

LEKKEN: Een vloedgolf gelekt nieuws uit de formatie bereikt ons vandaag via de ochtendbladen. Nu het regeerakkoord bijna openbaar wordt, vallen die lekken allang niet meer in de categorie ‘verplicht het Wilhelmus zingen’. Het gaat om serieuze hervormingen. De belangrijkste berichten op een rij:

Integratie: Volgens de Volkskrant is het kabinet Rutte III van plan het integratiebeleid fors te veranderen. In plaats van toeslagen en een uitkering krijgen statushouders voortaan “in natura” begeleiding van gemeenten. De toegang tot de verzorgingsstaat raken nieuwkomers kwijt, maar ze moeten wel meer hulp krijgen bij hun integratie. De afspraken komen neer op een compromis tussen enerzijds kamp VVD en CDA, die strenger voor nieuwkomers willen zijn, en D66 en ChristenUnie, die juist meer begeleiding willen.

Belastingen: Gistermiddag meldden meerdere bronnen al plannen voor een lagere winstbelasting voor bedrijven. Die verlaging is onderdeel van een grote herziening van het belastingstelsel, schrijft De Telegraaf vandaag. Er hoort ook een verhoging van de BTW bij, een vlaktaks, een reeks klimaatbelastingen en een verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Als dat laatste woord valt, kun je er vanuit gaan dat veel aandacht dáár naartoe gaat. Krantenkoppen over “gebroken beloftes” liggen weer op de loer, al helemaal omdat Mark Rutte vorig jaar nog vier jaar “rust in de tent” voor de aftrek bepleitte.

Burgerdienst: Het nieuwe kabinet komt ook met een “burgerdienst”, schrijft het AD. Dat is een wens van CDA en ChristenUnie. Zo’n dienst zou voor jongeren niet verplicht zijn, maar na het vervullen ervan krijgen ze wel een certificaat dat voorrang geeft op een baan bij de overheid. Bier tappen bij de lokale sportvereniging telt trouwens niet: “Het is de bedoeling dat ze op plekken komen waar ze normaal niet komen.”

Klimaat: De Klimaatwet komt er, schrijft Trouw vandaag. Vorig jaar namen GroenLinks en PvdA het initiatief tot zo’n wet met harde, afrekenbare milieudoelen. De wet van de nieuwe coalitie is wel een afgezwakte variant. De ambities voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot worden vastgelegd, maar zijn naar beneden bijgesteld.

BUITEN HET BINNENHOF:

Ondermijning: Verontrustend nieuws van het gemeentelijk front. Uit een rapport van het WODC, dat is het wetenschappelijk instituut van het ministerie van Veiligheid en Justitie, blijkt dat één op de vier burgemeesters wel eens is bedreigd door criminelen. Ook proberen criminelen met valse beschuldigingen het gezag van lokale politici te ondermijnen. Voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters Liesbeth Spies pleit in NRC vandaag voor een betere aanpak door het OM.

Op eigen benen: De SP-fractie in Oosterhout gaat voortaan verder zonder de SP. Van de landelijke partij mocht de afdeling niet meedoen aan lokale verkiezingen, dus besloot men zelfstandig door te gaan. Het zorgt voor een absurdistisch berichtje op SP-site, waarin de afscheiding van diezelfde SP wordt bekendgemaakt. Kiezers worden gerustgesteld: hun belangen blijven behartigd, “maar dan wel in een ander jasje”.

WAT WIJ VOLGEN: De PvdA maakt bekend wie de nieuwe voorzitter wordt, die morgen op het partijcongres het stokje overneemt van oud-voorzitter Hans Spekman. In de Volkskrant kijkt Hans Spekman vandaag terug op zijn voorzitterschap, de nederlaag van de PvdA en de dood van zijn zus. Volgens Spekman waren het vooral “blinde vlekken” waardoor de partij de onvrede niet zag over het weggeven van thema’s aan de VVD. “Dat kwam door die wolk, waarop ik zat. En dat kwam door het besef - ik loop toch al lang mee - dat je nooit alles wint.”

WAT WIJ LUISTEREN: Een nieuwe aflevering van onze podcast Haagse Zaken. Deze week praat presentatrice Lamyae Aharouay met Emilie van Outeren en Thijs Niemantsverdriet over Jeanine Hennis, verloren mortiergranaten en een Judaskus van Asscher.