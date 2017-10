Spanje kwalificeert zich voor WK voetbal

Als vijfde Europese land heeft Spanje zich vrijdagavond rechtstreeks gekwalificeerd voor het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Het is het vijfde Europese land dat zich rechtstreeks plaatst.

In de politiek beladen wedstrijd, waarin de uitgesproken Catalaanse speler Gerard Piqué werd uitgefloten, waren Rodrigo, Isco en Thiago Alcántara goed voor de goals. Omdat de wedstrijd tussen Italië en Macedonië verrassend in 1-1 eindigde, plaatst Spanje zich als groepswinnaar.

De Spanjaarden wonnen met 3-0 van Albanië en voegen zich daarmee bij groepswinnaars Duitsland, Engeland, België en Frankrijk. Van buiten Europa hebben Mexico, Iran, Japan, Saoedi-Arabië, Zuid-Korea en Brazilië zich geplaatst.

Rampscenario Kroatië

Waar er in Spanje dus onverwachts iets te vieren viel, was dat anders in Kroatië. Vrijdagavond moesten de Kroaten winnen van het relatief zwakke Finland om een goede stap richting kwalificatie te zetten, maar na 90 minuten voetbal kwam de Kroatische formatie niet verder dan 1-1 door een late gelijkmaker van de Finnen.

Dit terwijl grote concurrent IJsland stuntte door met 0-3 te winnen in Turkije, dat daarmee plaatsing voor het WK definitie aan zich voorbij ziet gaan.

Andere uitslagen vrijdag:

Georgië - Wales: 0-1

Ierland - Moldavië: 2-0

Oostenrijk - Servië: 3-2

Liechtenstein - Israël: 0-1

Kosovo - Oekraïne: 0-2