Madrid biedt excuses aan voor politiegeweld

Enric Millo, de vertegenwoordiger van de Spaanse regering in Catalonië, heeft zijn excuses gemaakt voor het harde politieoptreden afgelopen zondag tijdens het referendum over onafhankelijkheid. Het is de eerste keer dat iemand van de Spaanse regering spijt betuigt over het ingrijpen van agenten, aldus persbureau Reuters.

De nationale politie trachtte zondag de stemming tegen te houden, maar Catalanen probeerden met man en macht toch de stembureaus te bereiken om hun stem uit te brengen. De dag eindigde volgens de Catalaanse regering met 893 gewonden, voornamelijk door politiegeweld. Millo noemde het harde politieoptreden zondagavond nog “professioneel”, maar komt daar nu op terug:

“Als ik de beelden zie en bovendien weet dat mensen zijn geslagen, geduwd en één persoon in het ziekenhuis is beland, kan ik niet anders dan spijt hebben en namens de agenten die tussenbeide kwamen excuses aanbieden.”

Dat iemand van de Spaanse regering zijn excuses maakt over het harde ingrijpen, wordt gezien als een uitgestoken hand naar de Catalaanse leiders. De Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont probeerde tot dusver tevergeefs de dialoog te zoeken. Ook stelde hij voor dat de EU zou moeten bemiddelen om een oplossing te vinden voor het conflict tussen de Spaanse regering en de autonome regio Catalonië.

Donderdag verbood het Spaanse Constitutionele Gerechtshof een bijeenkomst van het Catalaanse parlement, die voor aanstaande maandag gepland stond. In het debat zou naar verwachting de onafhankelijkheid worden uitgeroepen, volgens bronnen binnen de regering. Of de Catalanen zich iets aantrekken van het verbod, is niet bekend. Wel werd vrijdag bekend dat de Catalaanse regiopresident dinsdagmiddag spreekt in het parlement.