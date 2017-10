Pand in Delfshaven zet burgers tegen elkaar op

Het klinkt als een prima plan. De gemeente koopt onder de marktprijs een lelijk pand op en breekt het af om de wijk beter te maken. Maar dan reken je buiten de mondige burgers van de haven in Delfshaven, misschien wel het minst Rotterdamse stuk van de stad met zijn historische panden en houten woonboten.

Steen des aanstoots is de loods uit 1952 op Aelbrechtskolk 51, beter bekend als De Abrikoos. Eind vorig jaar kocht de gemeente deze om te slopen en een doorgang te maken naar de achterliggende wijk Bospolder. Op papier geen slecht idee. De Abrikoos, beamen vriend en vijand, is lelijk en dissonant. En in 2014 legde de gemeente in de ruimtelijke visie vast dat er een betere verbinding moet komen tussen Delfshaven en Bospolder, met zijn sociale woningbouw, hangjongeren en drugsproblemen. „Met name bij het Watergeusplein, achter de Abrikoos, is sprake van een moeizaam gebied”, legt Tim de Haan uit, vice-voorzitter van de gebiedscommissie. „Een kwalitatief goede doorgang kan een vliegwiel zijn voor andere verbeteringen.”

De Abrikoos is zonder inspraak van de bewoners aangekocht, zodat de verkoper de prijs niet zou verhogen. Maar toen de inwoners van Delfshaven er lucht van kregen, startte er een ware posteroorlog. Eind mei werd de gevel van de Abrikoos voorzien van een ‘proclamatie’ waarin de ‘verontruste burgers Historisch Delfshaven’ (die anoniem willen blijven) de gemeente ervan betichten burgers ‘willens en wetens’ te misleiden. In augustus volgden nieuwe posters van de verontruste burgers. In één daarvan moest een lokale galeriehouder die zich op Facebook vóór de sloop uitsprak, het ontzien. Ingrediënten: naam, profielfoto, zijn bericht, én het commentaar ‘Wie zijn “WIJ” Arun? Jij en de gemeente! Daarom krijg je van ons een vette ‘unlike’”.

Historische gevel

Wouter Wefers Bettink en Coletta Beerendonk zitten niet achter de posters, maar zijn het wel eens met de kritiek. De voorzitter en secretaris van het Genootschap Historisch Delfs Haven, dat zich sinds mei dit jaar inzet voor het behoud van het historische aanzicht in de haven, hekelen dat de plannen zijn stilgehouden. Verder zijn er al zes doorgangen van Bospolder naar de haven. Maar de crux, dat is voor hen het aanzicht van de haven.

Haal je daar een pand weg, dan is het net als een mooi gebit waar een tand uit is

Het genootschap wil in plaats van de Abrikoos een historische gevel terug. „Het is een heel klein gebied met zoveel geschiedenis”, stelt Bettink. „Haal je daar een pand weg, dan is het net als een mooi gebit waar een tand uit is. En er is al zo weinig meer over.”

Ook buurtbewoner Erwin Henstra maakt zich zorgen. „Ik kom uit Amsterdam en ben bewust hier gaan wonen”, vertelt de 48-jarige IT’er. „Het heeft hier echt een dorpsgevoel.” Hij pleit ervoor de problemen van het naastgelegen Bospolder niet te importeren. „Ik liep laatst door een steeg richting Delfshaven. Daar werd flink gedeald en gesnoven. Met nog meer doorgangen los je dat probleem niet op.” Bovendien ergert hij zich aan de ‘slechte communicatie’ van de gemeente. „Ze moet eerlijker en opener zijn. Dat gevoel zal bij meer mensen leven. Zo ver staat de gemeente blijkbaar af van de burger.”

Karikatuur

De Haan hoopt het vertrouwen te kunnen terugwinnen door het vervolg van de procedure in alle openheid uit te voeren, zoals met bijeenkomsten voor omwonenden. Bovendien, zo bezweert hij, volgen meerdere momenten waarop inspraak en bezwaar mogelijk zijn, zoals bij het bestemmingsplan en de ontwerpfases. „Als gebiedscommissie zijn wij er voor alle burgers, niet alleen voor die uit Bospolder.” Maar, benadrukt hij, de bewoners moeten dan wel moeite doen om zich juist te informeren. „Er wordt nu een karikatuur gemaakt van de informatievoorziening. Wij proberen altijd alle informatie te verstrekken. Maar het is lastig werken als mensen dat niet willen zien.”