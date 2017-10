Opeens zien ze bij Red Bull overal weer kansen op succes

De overwinning van Max Verstappen in Maleisië was niet alleen de persoonlijke afrekening met een dramatisch seizoen. Het was ook de definitieve bevestiging dat weinig teams hun auto zo sterk kunnen verbeteren tijdens een seizoen als Red Bull. En dus heeft het temperen van verwachtingen plaatsgemaakt voor wat bravoure: let op ons in de laatste races van het jaar, want we kunnen nog wat moois laten zien. Te beginnen dit weekend op het circuit van Suzuka in Japan.

De omstandigheden waaronder Verstappen vorige week zondag voor de tweede keer in zijn carrière een grand prix kon winnen, waren voor een groot deel verantwoordelijk voor dat succes; in feite waren er twee – zeer snelle – Ferrari’s minder om rekening mee te houden. Maar het gemak waarmee Verstappen won was het resultaat van de gestage verbetering van Red Bull. Daarvan was al een paar grand-prixweekenden resultaat te zien, maar dat werd soms verbloemd door pech, met name voor de Nederlander.

Het verhaal rond Red Bull dit jaar is inmiddels wel bekend: tijdens de testdagen voorafgaand aan het seizoen in Barcelona bleek de auto niet volgens de verwachtingen te presteren, volgens het team het resultaat van verkeerde gegevens uit de windtunnel. Zo begon een seizoen waarin Red Bull, dat met de dit jaar geïntroduceerde regelwijzigingen dacht om de titel mee te kunnen doen, een lange inhaalrace wachtte. De eerste upgrades in Barcelona, op een kwart van het seizoen, gaf het team hoop; de achterstand op Mercedes en Ferrari was echter nog te groot. Sindsdien gaat het met kleine stappen.

Op elk type circuit een kans

De grootste verrassing kwam eigenlijk op Monza, een circuit dat door de lange rechte stukken de inferieure Renaultmotor Red Bull misschien wel het minst ligt van allemaal. Een matig resultaat werd dusdanig voorzien, dat het team koos daar straffen te pakken voor het wisselen van motoronderdelen, wat toch een keer moest gebeuren. Niet alleen was er vervolgens regen tijdens de kwalificatie, waardoor Red Bull opeens op startplek twee en drie zou hebben gestaan zonder straffen, in de race bleek de auto competitief. Red Bull was daarna misschien wel het beste team in Singapore, al is dat al jaren een circuit dat de auto van het team ligt. Daarna dus Maleisië, waar Verstappen en Daniel Ricciardo op het podium stonden. Drie verschillende typen circuits, en Red Bull deed op alle weer mee. „Ik denk dat we hebben bewezen dat we nu overal kunnen meedoen, in ieder geval om een podiumplek, als het niet een overwinning is”, zei Ricciardo in Suzuka tegen het Britse Channel 4.

Als het niet het beste is, zitten we in elk geval in de buurt. Daniel Ricciardo

Waar het aan ligt? Niet aan de motor, want het team komt nog steeds pure snelheid tekort, met name in kwalificaties. Met grote upgrades is Renault eigenlijk nooit gekomen. Eerst de betrouwbaarheid maar eens op orde krijgen. Maar het chassis is inmiddels dusdanig goed dat het verschil in vermogen, zeker in de race, grotendeels rechtgetrokken wordt. Teamadviseur Helmut Marko vindt dat het chassis inmiddels tot de beste behoort, Ricciardo sloot zich daar tijdens de persconferentie donderdag bij aan. „Als het niet het beste is, zitten we in elk geval in de buurt.”

Voorzichtig hoge verwachtingen

Suzuka is een week na Maleisië een eerste kans de potentie om te zetten in weer een goed resultaat. Het circuit, een van de meest geliefde onder de coureurs, ligt de auto goed: minder nadruk op lange rechte stukken, des te meer op snelle bochten. De vrijdag bood weinig inzicht: Ricciardo werd derde in de eerste vrije training, achter de Ferrari van Sebastian Vettel en de Mercedes van Lewis Hamilton, maar het gat van slechts drietienden stemde hem positief. Verstappen kwam niet verder dan een zesde plek, maar had geen écht snelle ronde kunnen rijden, mede door een crash van Carlos Sainz van Toro Rosso. Tijdens de tweede training regende het dusdanig heftig, dat maar vijf coureurs de baan op gingen – de Red Bulls bleven binnen.

De komende vijf races gaat Red Bull proberen op waarde een tegenvallend seizoen goed af te sluiten. Stiekem kijkt het ook naar volgend jaar. Met de ontwikkeling zit het blijkbaar goed en een testfout zoals voorafgaand aan dit seizoen wordt volgend jaar niet meer gemaakt. De regels blijven bovendien hetzelfde, dus het team durft voorzichtig weer hoge verwachtingen uit te spreken. Die waarmaken zal belangrijk zijn volgend jaar, want zo niet, dan zijn een of beide coureurs daarna weg.