Onlangs was ik bij mijn zus en haar kinderen op bezoek. Ik had mijn neefje van vijf op de arm. We kletsten wat en hij bestudeerde mijn nieuwe oorbellen. Tot het tillen zwaar begon te worden. Ik: „Wil je mijn oorbel loslaten, want ik ga je op de grond zetten.” Hij, direct aansluitend: „Wil je me niet op de grond zetten, want ik heb je oorbel vast.”

