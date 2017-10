Stel dat je de perfecte baby kan ontwerpen. Door te knippen in het DNA van embryo’s kunnen we fouten repareren, zoals een erfelijke hartziekte. Waarom zou je dan niet verder gaan? Blauwe ogen, een sporttalent en een beetje extra intelligentie. Kunnen we binnenkort de perfecte mens ontwerpen? In vijf minuten laten we zien of dat kan.