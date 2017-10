Nelleke Vedelaar verkozen tot nieuwe PvdA-voorzitter

De nieuwe partijvoorzitter van de PvdA heet Nelleke Vedelaar. Ze is de opvolger van Hans Spekman, die vertrekt als gevolg van de verpletterende nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. In een verkiezing onder de PvdA-leden versloeg Vedelaar, sinds 2010 wethouder in Zwolle, haar tegenkandidaten Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk met 62,5 tegen 37,5 procent van de stemmen.

Vedelaar (40) gold als het meest kansrijk als winnaar. Achter de schermen genoot zij de voorkeur van de partijtop, onder wie politiek leider Lodewijk Asscher. Wat ze precies wil met de partij is nog niet duidelijk: tijdens de voorzittersstrijd deed ze weinig concrete voorstellen. Vedelaar wil dat de PvdA weer “lokaal gaat kijken” en dat “de inspiratie weer van de mensen komt”.

Vedelaar wacht een moeilijke opdracht. Als partijvoorzitter is ze automatisch campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De verwachting is dat de PvdA dan opnieuw een forse nederlaag zal lijden, na het recordverlies bij de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar. Ook moet Vedelaar de partij leuker en interessanter gaan maken, vooral voor jongeren. Hiertoe deed partijprominent Paul Depla enkele maanden geleden een aantal aanbevelingen, die Asscher heeft omarmd. Zo zou de PvdA meer “een beweging” moeten worden.