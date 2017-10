Minstens 22 doden in Midden-Amerika door tropische storm

Een tropische storm heeft donderdag in Midden-Amerika zeker 22 levens geëist. Nate, de opvolger van orkaan Maria, heeft vooral Costa Rica en Nicaragua zwaar getroffen door zware regen. Autoriteiten verwachten dat het dodental zal oplopen, schrijft Reuters.

In Nicaragua kwamen minstens elf mensen om het leven en worden nog zeven mensen vermist. Duizenden mensen langs de kust moesten worden geëvacueerd vanwege overstromingen.

Nog eens acht doden, onder wie twee kinderen, vielen in Costa Rica. Daar moesten zo’n 7.000 mensen toevlucht zoeken in speciale opvang. Het land heeft de noodtoestand uitgeroepen. Alle scholen in Costa Rica zijn dicht en meerdere snelwegen zijn vanwege modderstromen gesloten. Op verschillende plekken in het land is de stroom uitgevallen. Meer dan 3.500 politieagenten zijn op de been om orde te bewaken en te helpen.

Categorie-1-orkaan

Verder verdronken er twee mensen in Honduras in een rivier door een plotselinge deining als gevolg van de zware regen. In El Salvador kwam minstens een man om het leven door een modderstroom. Daar wordt volgens hulpdiensten ook nog iemand vermist.

Tropische storm Nate zal volgens de National Hurricane Center de komende dagen verder noordwaarts trekken over de Golf van Mexico richting de zuidkust van de Verenigde Staten. Zondag komt hij naar verwachting als een categorie-1-orkaan daar aan land.

De Amerikaanse staat Louisiana heeft al de noodtoestand uitgeroepen. Autoriteiten adviseren kustbewoners in Florida en Texas om zich voor te bereiden op de storm. Die twee staten werden eerder zwaar getroffen door orkaan Irma en orkaan Harvey.