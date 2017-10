Lisse en Hoek moeten strafschoppen opnieuw nemen

FC Lisse en HSV Hoek moeten de strafschoppenserie, die hun wedstrijd in de eerste ronde van de KNVB Beker besliste, opnieuw nemen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vrijdag bepaald.

Lisse won vorige week, na een gelijke stand na reguliere speeltijd en verlenging, de strafschoppenreeks met 5-4. De scheidsrechter liet de penalty’s echter niet in de juiste volgorde nemen. De KNVB besloot daarom dat beide teams de serie nog eens over moeten doen. De voetbalbond spreekt van een “vervelende situatie” en zei de extra kosten die de amateurploegen maken te vergoeden.

De club uit Lisse was van mening dat het naar de tweede ronde van de beker mag, had de strafschoppenserie immers gewonnen en stapte daarop naar de rechter.

ABBA vs ABAB De KNVB hanteert het klassieke ABAB-principe bij strafschoppenseries. Teams nemen dan om en om één strafschop. KNVB-scheidsrechter Marc Nagtegaal liet de serie volgens het zogeheten ABBA-principe nemen. Daarbij begint het team A met één strafschop. Daarna neemt team B twee strafschoppen genomen, gevolgd door team A. Hier en daar wordt er geëxperimenteerd met deze vorm, omdat het eerlijker zou zijn.

Woensdag herkansing

De rechtbank oordeelde dus niet in het voordeel van Lisse. Volgens de voorzieningenrechter is de KNVB “in redelijkheid en bij afweging van alle belangen tot dit besluit gekomen”. Omdat beide partijen aan de rechter vroegen om snel uitspraak te doen in de zaak, omwille van voorbereiding, is er een verkort vonnis gepubliceerd zonder verdere toelichting. De volledige motivering volgt uiterlijk maandag 16 oktober. Woensdag 11 oktober om 21.00 uur wordt op Sportpark Ter Specke in Lisse de strafschoppenserie tussen FC Lisse en HSV Hoek opnieuw genomen.

De winnaar van de strafschoppenserie speelt in de tweede ronde van de KNVB-beker een wedstrijd tegen Heracles Almelo. Dat duel is woensdag 25 oktober om 19.45 uur in Almelo.

Voordat de strafschoppen opnieuw worden genomen, moeten beide clubs komend weekeinde eerst nog een competitiewedstrijd spelen. Lisse gaat zaterdag in de tweede divisie bij ASV De Dijk op bezoek. HSV Hoek, dat in de hoofdklasse A speelt (twee niveaus lager dan de tweede divisie), heeft zaterdag een uitwedstrijd tegen Zwaluwen op het programma staan.