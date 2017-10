‘Lieve man, een vriend, een bewogen politicus’

Eberhard van der Laan was een dappere burgemeester, die dwars door processen of procedures maatregelen nam als dat moest. Dat zegt de Amsterdamse politie in een reactie op het overlijden van de Amsterdamse burgemeester.

Van der Laan werkte de afgelopen zeven jaar met een enorme passie, kracht en inzet voor Amsterdam, staat in de door onder anderen de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg ondertekende verklaring.

“Hij zette de veiligheid en leefbaarheid van zijn stad altijd op de eerste plaats. Hij belichaamde de wapenspreuk van de stad: heldhaftig, vastberaden, barmhartig.”

Aimabel mens

Ook collega-burgemeesters reageren bedroefd op het overlijden. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is geschokt door het overlijden van zijn Amsterdamse ambt- en partijgenoot. Hij noemt het “een verdrietige dag voor de familie van Eberhard, een verdrietige dag voor alle Amsterdammers en een verdrietige dag voor mij persoonlijk.”

“Met zijn levensverhaal, kennis en ervaring was het burgemeesterschap hem op het lijf geschreven, maar bovenal was hij een aimabel mens. Ik wens zijn familie alle kracht toe bij het verwerken van dit verlies.”

Foto Jerry Lampen/ANP

Ook in politiek Den Haag is met verdriet gereageerd op de dood van Van der Laan. Premier Mark Rutte schrijft op Facebook dat van der Laan zal worden gemist. “Heel Nederland rouwt mee”

“We wisten dat het ging gebeuren, maar toch komt het overlijden van Eberhard van der Laan bij veel mensen hard binnen. Ook bij mij. Dit is heel verdrietig nieuws. Eberhard was vóór alles Amsterdammer onder de Amsterdammers. Hij was ook een bestuurder die mensen opzocht en echt contact maakte door zijn directheid en openheid. Je wist altijd wat je aan hem had, en dat maakte hem geliefd bij iedereen. Amsterdam huilt om zijn lieve burgemeester en heel Nederland rouwt mee. Vandaag gaan de vlaggen halfstok.”

In een zeer persoonlijk bericht op Facebook schrijft PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher over zijn “makker” Van der Laan. Als wethouder in de Amsterdamse gemeenteraad en locoburgemeester trok Asscher veel op met zijn partijgenoot, die hij “eerlijk, direct en lief” noemt.

“We hebben zitten gieren van het lachen in het rookhokje tussen de burgemeesterskamer en het secretariaat. Over de ego’s om ons heen en vooral over onszelf. Het bleef ook daarna alsof we samen in een team speelden. Aan de keukentafel in de ambtswoning. Rust, vriendschap, strijdlust. Ik voelde me verguld dat hij mijn advies inwon voor de fase na het burgemeesterschap. Omdat het logisch was en toch bijzonder.”

Koning Willem-Alexander brengt onder begeleiding van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan een bezoek aan de wijk De Jordaan. De koning ging in gesprek met bewoners en ondernemers tijdens zijn bezoek. Foto Phil Nijhuis/ANP

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn bedroefd door het overlijden van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.

“Wij herinneren ons Eberhard van der Laan als een gedreven burgemeester met hart voor zijn stad en een vurig geloof in een samenleving waarin iedereen meetelt. Hij was markant in zijn optreden en bewogen in zijn omgang met mensen. Wij wensen zijn vrouw en kinderen kracht toe bij dit grote verlies”

Eberhard van der Laan was een Amsterdammer temidden van Amsterdammers. Dat zei Van der Laans voorganger Job Cohen in het NOS Journaal in reactie op het overlijden van de Amsterdamse burgemeester. “Ontzettend verdrietig. We wisten dat het stond te gebeuren, maar ja, op het moment zelf is het toch vreselijk verdrietig. Iemand die zo’n fantastische rol heeft gespeeld in Amsterdam, maar ook daarbuiten”, aldus Cohen.

“Echt een burgervader en iemand die ook heel precies wist wat hij met de stad aan wilde.”

Voetbalclub Ajax, de club van Van der Laan:

Een bericht gedeeld door AFC Ajax (@afcajax) op 6 Okt 2017 om 12:00 PDT

‘Zijn Amsterdammers’

“De hele stad is verdrietig over het overlijden van onze burgemeester.” Dat zei locoburgemeester Kajsa Ollongren (D66) in een reactie namens het stadsbestuur en de medewerkers van de gemeente Amsterdam.

“Ook voor het college, de raadsleden, de vele ambtenaren en de vele anderen die de afgelopen zeven jaar met hem hebben gewerkt, is het een enorm verlies.”

Kajsa Ollongren samen met Van der Laan. Foto Remko de Waal/ANP

D66-Kamerlid Jan Paternotte, die elf jaar zitting had in de Amsterdamse gemeenteraad, schrijft “de burgemeester van Nederland is niet meer”. Ook voormalig lid van de Amsterdamse gemeenteraad en huidig VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz reageert bedroefd op het overleden van haar burgemeester.

‘Amsterdam huilt’

Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer en partijgenoot van Van der Laan, twittert dat “Amsterdam huilt”.

Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, deelt een foto van de burgemeester met de tekst: “Amsterdam zal je missen.”

Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch (PvdA) op Twitter: “Groot verdriet over het gemis van een groot man. Een groot gemis. Ik leef mee met de nabestaanden.”

Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke (VVD):

“Eberhard van der Laan was een geweldige burgemeester en dierbare collega. Onze gedachten zijn bij z’n vrouw Femke en kinderen.”

Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes:

“Met leedwezen heb ik kennisgenomen van het overlijden van burgemeester Van der Laan. Hij was een lieve man, een vriend, een bewogen politicus en bevlogen bestuurder met grote verdiensten en een grote liefde voor zijn ambt en zijn Amsterdammers. Ik zal hem missen en wens zijn geliefden, familie, vrienden en alle Amsterdammers veel sterkte in de tijd die voor hen ligt.”

De gemeente schrijft dat Van der Laan als burgemeester menselijkheid met daadkracht combineerde.

“Als burgemeester combineerde hij menselijkheid met daadkracht. (…) Het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente Amsterdam betreuren het verlies van een geliefde burgemeester en leven mee met zijn familie en andere naasten.”

Nederlands Genootschap van Burgemeesters: