Klijnsma als commissaris van de koning naar Drenthe

Demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de nieuwe commissaris van de koning in de provincie Drenthe. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Klijnsma gaat de functie vanaf 1 december 2017 vervullen. De 60-jarige PvdA’er volgt partijgenoot Jacques Tichelaar op, die eerder dit jaar opstapte omdat hij beschuldigd werd van nepotisme. Voormalig burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen (VVD) is op het moment waarnemend commissaris van de koning in Drenthe.

De staatssecretaris, zelf geboren in het Drentse Hoogeveen, zei in een reactie vrijdag dat ze de samenwerking tussen de provincie en Den Haag verder wil versterken, schrijft ANP. Ook wil ze zich inzetten voor werkgelenheid, toerisme en duurzaamheid. Klijnsma noemde Drentenaren “een mooi soort volk”.

Voorgedragen door de provincie

Eerder was Klijnsma al door de provincie voorgedragen als nieuwe commissaris van de koning. Toen was haar benoeming al vrijwel zeker. Ze werd door een vertrouwenscommissie gekozen na gesprekken met drie kanshebbers.

Klijnsma werd in 1990 verkozen voor de gemeenteraad van Den Haag. Daar bleef ze actief tot haar benoeming als staatssecretaris van Sociale Zaken in het kabinet Balkenende IV in 2008. Die post bekleedde ze vanaf 2012 opnieuw onder Rutte II.

Schandaal Tichelaar

Haar voorganger Tichelaar stapte in maart dit jaar op nadat duidelijk was geworden dat hij zijn schoonzus had voorgedragen voor een opdracht van de provincie. Vervolgens verzweeg hij dit tegenover de betrokken ambtenaar. Tijdens een spoeddebat in de Provinciale Staten bleek dat zijn positie niet meer houdbaar was.