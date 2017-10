Inspectie SZW onderzoekt stakingsbreken PostNL

De Inspectie SZW doet onderzoek naar mogelijk stakingsbreken bij een sorteerdepot voor pakketjes van PostNL in het Groningse Kolham. De voormalige arbeidsinspectie komt in actie na een verzoek van vakbond FNV.

Donderdagavond staakten veertig pakketsorteerders op een depot in Kolham omdat ze meer baanzekerheid willen. Vrachtwagens reden vervolgens om het stakende sorteerpunt heen en bezorgden de pakketten bij andere vestigingen. De stakende sorteerders mochten van de beveiliging het pand niet in. Dit druist volgens vakbond FNV in tegen het recht om te staken, en de pakketten die op andere locaties werden bezorgd worden gezien als ‘besmet’ werk. De vakbond roept andere depots op om solidair te zijn en de pakketten niet aan te raken.

De inspecteurs zijn donderdagnacht al langs geweest. Op het moment dat zij concluderen dat het ‘onderkruipersverbod’ is geschonden, kan de vakbond de gang naar de rechter maken. Dit wettelijke verbod houdt in dat andere uitzendkrachten niet de opdracht mogen krijgen om werk over te nemen van personeel dat in staking is.

De sorteerders voeren actie om dat PostNL weigert garanties te geven over baanzekerheid. Ze zijn niet in dienst van het postbedrijf, maar werken in veel gevallen als uitzendkracht of via een werkervaringsplek.