Hoofdkantoor Caixabank vertrekt uit Catalonië

De Caixabank, de derde grootste bank in Spanje, verplaatst zijn hoofdkantoor uit de regio Catalonië naar Valencia. De bank doet dat wegens de politieke onrust die is ontstaan na het Catalaanse referendum, aldus persbureau Reuters.

Het is sinds vrijdag makkelijker voor bedrijven om uit Catalonië te vertrekken na versoepeling van de regels door de regering in Madrid. De verplaatsing van het hoofdkantoor is een administratieve handeling, maar symbolisch belangrijk. Het vergroot de druk op de Catalaanse regioregering om de plannen voor afscheiding te staken.

De Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont zei voor het referendem van afgelopen zondag dat hij bij een ja-stem de onafhankelijkheid uit zou roepen. Tot op heden heeft hij dat nog niet gedaan. De spanning tussen Spanje en Catalonië is nog steeds hoog. Wel bood de regering in Madrid vrijdag haar excuses aan voor het harde politieoptreden tijdens het referendum.

Een bijeenkomst die aanstaande maandag gepland stond van het Catalaanse parlement, werd deze week door het Spaanse Constitutionele Gerechtshof verboden. In het debat zou naar verwachting de onafhankelijkheid worden uitgeroepen. Of de Catalanen zich aan dat verbod houden, is niet bekend. Wel werd vrijdag bekend dat de Catalaanse regiopresident dinsdagmiddag spreekt in het parlement.

De Catalaanse bank Banco Sabadell, de op vier na grootste bank van Spanje, kondigde eerder al aan te vertrekken uit Catalonië. Sabadell verhuist naar Alicante.