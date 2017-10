Gps-tracker in pakjes sigaretten tegen diefstal

Winkelketen Primera gaat in haar tabaksschappen sigarettenpakjes zetten met een gps-systeem. De namaakpakjes worden ingezet om sigarettendieven te weren, meldt een woordvoerder van de keten. Volgens de brancheorganisatie van de tabaksdetailhandel NSO is het de eerste keer dat dit in de tabaksindustrie gebeurt.

Jaarlijks vallen dertig van de vijfhonderd filialen van Primera ten prooi aan overvallers en inbrekers. Daarbij worden gemiddeld 30.000 pakjes sigaretten buitgemaakt. Hoewel eerdere investeringen in onder meer cameratoezicht, rolluiken, paaltjes voor winkels en mistgeneratoren in winkels al leidden tot vermindering van het aantal overvallen en inbraken, acht de keten de maatregel alsnog noodzakelijk:

“Het gaat ons niet om de financiële schade, want daar zijn de winkeliers voor verzekerd. Het is juist de emotionele impact die voor de eigenaren enorm is.”

De sigarettenpakjes met daarin een volgsysteem zijn niet van echt te onderscheiden. Ze komen weliswaar in het schap te staan, maar worden niet verkocht.

De afgelopen twee weken zijn in twaalf filialen van Primera door heel Nederland één of twee namaakpakjes ondergebracht. “Op het moment dat een dief het tabaksschap leeghaalt, is de kans groot dat ook de pakjes met volgsysteem mee worden genomen”, aldus de woordvoerder van Primera. Zodra het pakje de winkel verlaat, wordt de politie ingeschakeld en het volgsysteem in werking gezet.