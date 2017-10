Fiets waarschijnlijk van vermiste Faber, vijver leeggepompt

In de vijver bij Huis ter Heide is donderdagavond een fiets gevonden die waarschijnlijk van de vermiste Anne Faber is. “Alles wijst erop dat de fiets van Anne is, onderzoek moet hier nog zekerheid in geven”, meldt de politie vrijdag. De vijver is inmiddels grotendeels leeggepompt. Er zijn vooralsnog geen andere spullen of sporen gevonden in het water die leiden naar de vermiste 25-jarige Utrechtse.

De vijver wordt vrijdag leeggepompt en de mobiele eenheid zoekt nog verder rondom de vijver. Tientallen vrijwilligers helpen daarbij. Eerder werd al gezocht in de omgeving van de Amersfoortseweg bij Huis ter Heide. Vrienden en familie van de sinds vorige week vrijdag vermiste vrouw en de ME gaan nu aan de andere kant van de Amersfoortseweg zoeken. Er wordt al dagen gezocht in de omgeving van Huis ter Heide.

Het weggepompte water is afgevoerd naar het riool en de vissen uit de vijver zijn opgevangen in speciale bakken.

Eerder werd er door iemand kleding gevonden in de omgeving van Huis ter Heide. Het is nog onduidelijk of de gevonden jas echt van Faber is. De kleding is nog bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), waar niet alleen wordt gekeken of deze echt van haar is, maar ook of er andere sporen op zitten. Hetzelfde geldt voor de fiets. Ook die wordt nog aan verder onderzoek onderworpen.

Selfie laatste contact

De 25-jarige Anne Faber wordt sinds vorige week vrijdag vermist. Ze vertrok op een zwarte opoefiets met handremmen uit Utrecht voor een lange fietstocht. Ze volgde waarschijnlijk een ANWB-route. Het was slecht weer die avond. Haar vriend sloeg alarm toen hij geen contact meer met haar kreeg. Zondag zocht de politie in Baarn, waar de vrouw 29 september rond 18.50 uur nog een selfie maakte en naar haar vriend stuurde via WhatsApp.

Sindsdien is niets meer van haar vernomen. Volgens haar vriend had ze zaterdag een afspraak in Amsterdam, waar ze niet is komen opdagen. De zoektocht in Baarn met onder meer een politiehelikopter, waarbij warmtebeelden werden gemaakt, leverde zondag niets op. De politie houdt rekening met elk scenario.