Binnenkijken: Een huis vol originele vierkanten en driehoeken

Trap „De kleur was even wennen”, vertelt fotograaf Rene Mesman (47). Nu vinden hij en modeontwerper Wendy Lek (40) hun roze trap prachtig. De verf zit er al vijftig jaar op. „Overschilderen is zonde, de slijtage is charmant.” Het huis in Broek in Waterland – „we wilden meer natuur om ons heen” – werd in 1965 ontworpen door Gert Boon en is opgebouwd uit (gedraaide) vierkanten en driehoeken. De trap, schrootjes, haard en banken – „zelfs de bekleding” – zijn origineel. Het huis was door de zitkuil, „die ook behouden moest blijven”, te klein, dus een uitbouw volgde. In de stijl van Boon ontwierp architect Olmo Barbiers een glazen kamer van vierkanten.

Koelkast „Zelfs in de badkamer zaten schrootjes en ook de keuken was van hout.” Die laatste werd vervangen. Ook hiervoor nam het stel een ontwerper aan. Met Jeroen Wand werd een idee bedacht voor een keuken waar „in ieder geval een bar in zat”, net als in het origineel. En er was een eis voor de koelkast. „Die moest niet te zien zijn, zo lelijk.” En zo verdween de koelkast achter een betegelde deur. In het meubilair zijn veel ontwerpers terug te vinden. De draadstoel is van Patricia Urquiola en er zijn kussens, kleden en een tapijt van Mae Engelgeer. „Toevallig ook de naam die steeds bij ons terugkwam, toen we die voor onze dochter Mae bedachten.”

Aap De vierkante stellage bovenaan de trap is een bureau. „Zowel Wendy als ik werken graag thuis.” Lek laat zich er zelfs door inspireren en ontwierp een driehoekige schoudertas en de denim patchwork kussens. Boven de haard hangt werk van Mesman. De zeefdruk achterin met een aap in een jurk is van Faile. De tekening tegen de zijkant van de schouw is van Gert Boon, „die lag er nog.”

Meenemen bij brand? „Wendy en Mae.”

Van Ikea? „Een tapijt en het populaire trapje met twee treden.”