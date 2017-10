Een foto als lichtpuntje

Carola Kayen-Mouthaan had een oproep geplaatst op Facebook: kindje gezocht met het syndroom van Down, voor een fotoshoot. Want ze vernam de laatste tijd via de media erg veel slechte berichten over dergelijke kinderen, zelfs de vraag of ze überhaupt wel moesten bestaan. „Dat ging niet samen met mijn gevoel. Iedereen heeft iets eigens, en ieder is op zijn of haar manier mooi”, vertelt de fotografe. „Deze kinderen zijn juist geweldig. Belangrijk dat ze ook eens positief in het nieuws komen.”

De moeder van Levi (6) reageerde. Ze kwam met haar zoontje naar de studio in het Brabantse Heijningen. Carola trok de jongen ouderwetse kleren aan, gaf hem een appel en maakte de foto – en won daarmee de publieksprijs van de maand september, met het thema ‘Licht’.

„Mijn plan was om hem die appel in zijn handen te geven en dan af te drukken. Maar ik had me nog niet omgedraaid of het was: hap! Een stuk eruit. Nou ja, ook goed. Puur toeval dat hij ’m zo mooi in zijn handen houdt. Ik heb ook nog foto’s van hem gemaakt met een banaan. Binnen een minuut had hij die hele banaan op. Geweldig! Je kunt met kinderen van tevoren nog zo goed bedenken wat je wilt, maar uiteindelijk komt daar meestal maar weinig van terecht.”

Fine art-fotografie

Carola Kayen-Mouthaan fotografeert al jaren, maar het had niet veel gescheeld of ze had haar camera’s opgeborgen. „Ik maakte altijd van die standaardfoto’s. Telkens hetzelfde krukje, dezelfde bank, dezelfde witte achtergrond. Daar was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. Kon er geen greintje fantasie meer in kwijt. Werd er gewoon chagrijnig van.” En straat- of natuurfotografie was ook al niet aan haar besteed. „Ik ben geen type dat even leuk een gebouw op de foto gaat zetten. Het moet voor mij leven en bewegen.”

Tot ze vorig jaar min of meer bij toeval een workshop fine art-fotografie kon volgen. „Die sloeg in als een bom!” Ze volgde nog een workshop, in Engeland, en sindsdien maakt ze meer foto’s dan ooit. Sterker nog, ze heeft er haar beroep van gemaakt. En geeft inmiddels zelf ook cursussen. „Fine art is helemaal mijn ding; hier kan ik zoveel in kwijt. Ik ben gek op dat schilderachtige, gebruik ook graag dat zachte Rembrandt-licht. Wat filters om die ouderwetse kleuren te krijgen, een ander achtergrondje erbij… Heerlijk, om zo in de studio bezig zijn.”

Het lijkt haar geweldig als ze ooit met haar fotografie naam zou kunnen maken. Als mensen een foto zien en zeggen: hé, dat is er eentje van Carola Kayen-Mouthaan. „Maar het is ook al mooi als iemand, al is het er maar één, naar mijn foto kijkt en er een goed gevoel bij krijgt. Een foto als lichtpuntje. Het leven is al moeilijk genoeg.”

