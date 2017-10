‘Don Jupp’ keert nog eens terug bij Bayern

Het begon vorige week als een grap. Na de smadelijke nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League (3-0) had Bayern München nog maar net trainer Carlo Ancelloti aan de kant gezet, of een gevatte cartoonist schetste al hoe het bestuur van de Duitse club nu verder moest. De ene bejaarde Bayern-bobo zegt tegen de andere bejaarde Bayern-bobo: Ik bel Jupp wel op.

Het mag een noodgreep lijken, een teken van ideeënarmoede

De legendarische Jupp Heynckes, die al drie keer eerder trainer van de club uit München was. Die zijn loopbaan in 2013 afsloot, toen hij met de FC Bayern in één seizoen de landstitel, de beker én de Champions League won. Heynckes, die 72 is en zich sinds zijn pensioen heeft teruggetrokken op zijn boerderij tussen Mönchengladbach en de Nederlandse grens. Geestig idee, ‘Don Jupp’ als hét recept voor de broodnodige vernieuwing bij de tobbende club uit Beieren.

Redder in nood

Maar vrijdag werd duidelijk dat Heynckes inderdaad als redder in nood naar München komt. De boulevardkrant Bild bracht het nieuws donderdag als eerste. Vrijdagochtend plaatste de Süddeutsche Zeitung met een knipoog (‘Wij wisten het zaterdag al’) die cartoon van die twee Bayern-Bosse nog maar eens.

Bayern-president Uli Hoeneß is het gelukt zijn vriend en oude ploeggenoot over te halen zich nog één keer in de heksenketel van het topvoetbal te storten. Heynckes had één voorwaarde gesteld: hij wilde zijn oude assistent Peter Hermann weer aan zijn zijde hebben. Hermann staat tot 2018 als assistent-trainer onder contract bij Fortuna Düsseldorf, koploper in de Tweede Liga. Bayern moest dus een afkoopsom betalen om Heynckes echt binnen te halen.

Gelachen wordt er over de keuze voor Heynckes overigens nauwelijks meer in Duitsland. Het mag een noodgreep lijken, een teken van ideeënarmoede, om terug te grijpen op een beproefd recept van jaren geleden.

Maar de Beierse kampioensclub verkeert in een crisis en heeft rust nodig om het seizoen te redden. Niet alleen staat Bayern na zeven duels vijf punten achter op Borussia Dortmund, na anderhalf jaar Ancelotti is er ontevredenheid in de ploeg geslopen, en verdeeldheid.

Het idee is dat de vertrouwde hand van Heynckes de ploeg weer op de rails kan zetten. Met rust in de tent en een nieuwe aanloop moet Bayern zich weer kunnen terugvechten naar de top van de Bundesliga. En ook voor de Champions League is het nog niet te laat om het tij te keren.

Toekomstperspectief

Hoeneß en directeur Karl-Heinz Rummenigge zouden dan tot de zomer de tijd hebben een avontuurlijker keuze te vinden, een coach die de ploeg ingrijpend kan vernieuwen en weer toekomstperspectief kan bieden. Zoals bijvoorbeeld de veelbelovende Julian Nagelsmann (30), coach van TSG Hoffenheim, die nu ook veel genoemd is. Maar stabiliteit is nu belangrijker dan een gewaagde sprong vooruit.

Behalve bij Bayern was Heynckes trainer bij onder meer Borussia Mönchengladbach, Real Madrid en Benfica. Als speler (aanvaller) van Borussia Mönchengladbach werd Heynckes vier keer kampioen en won hij één keer de nationale beker en één keer de UEFA Cup – in 1975, toen hij in de finale tegen FC Twente, in de returnwedstrijd in Enschede (1-5), maar liefst drie keer scoorde.