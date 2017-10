Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Zie en lees hier: 477 Days. 521 Mass Shootings. Zero Action From Congress

Het hoofdredactioneel commentaar van The New York Times deze week spreekt voor zich, aldus redacteur Eva Oude Elferink - ‘slechts’ een kop en enkele grafieken.

Correspondent Caroline de Gruyter tipt een stuk uit de Neue Zürcher Zeitung. Over waarom schutters als die in Las Vegas altijd mannen zijn - en waarom het er waarschijnlijk meer zullen worden. Volgens de auteur voelen mannen zich steeds minder thuis in de moderne maatschappij.

Reuters beschrijft hoe de Iraakse troepen in Mosul informanten rekruteerden, onder wie ex-Saddam-officieren die eerst met IS heulden. Tip van correspondent Gert Van Langendonck.

Ben Judah maakte voor de Financial Times een schitterende reportage (€) over de 40.000 Uber-chauffeurs van Londen, die moeten vrezen voor hun baan nu de toezichthouder het bedrijf geen nieuwe licentie wil geven. Tip van correspondent Melle Garschagen.

Cubaanse artsen in opstand



Cubaanse artsen die zijn uitgezonden naar Brazilië voelen zich misbruikt. Ze komen in opstand en stappen naar de rechter voor een betere betaling, las correspondent Nina Jurna in The New York Times.