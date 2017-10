De nieuwe PvdA-voorzitter verdient goed

De nieuwe partijvoorzitter van de PvdA heet Nelleke Vedelaar. Ze is de opvolger van Hans Spekman, die vertrekt als gevolg van de verpletterende nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. In een verkiezing onder de PvdA-leden versloeg Vedelaar, wethouder in Zwolle, haar tegenkandidaten Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk met 62,5 tegen 37,5 procent van de stemmen.

Wat Vedelaar precies met de PvdA wil, is nog niet duidelijk: tijdens de voorzitterscampagne had ze weinig concrete voorstellen. Wel zeker is dat ze straks een goed salaris verdient. Sterker nog, als preses van de zesde partij in de Tweede Kamer (9 zetels) is Vedelaar straks de best verdienende partijvoorzitter van het Binnenhof.

Bij de PvdA krijgt de voorzitter traditioneel hetzelfde salaris als een Tweede Kamerlid, maar dan zonder onkostenvergoeding: ruim 107 duizend euro per jaar. Dat salaris blijft na de transitie van Spekman naar Vedelaar overeind, bevestigt een woordvoerder – ook al krijgt de partij door het zetelverlies een enorme financiële dreun te verwerken: ongeveer driekwart van de overheidssubsidie verdwijnt volgend jaar.

Volgens de woordvoerder is er in het bestuur wel gesproken over verlaging van het salaris. Maar: „Het overgrote deel van het werk van de voorzitter gaat zitten in het contact met de leden, en qua ledenaantal zijn we nog altijd de eerste of tweede partij van het land,” aldus de woordvoerder. Hij noemt het PvdA-voorzitterschap „een stevige baan”, onder meer door bezoeken aan honderden afdelingen in het land.

Bij de meeste grote en middelgrote partijen uit de Tweede Kamer verdient de voorzitter aanmerkelijk minder dan bij de PvdA. Bij VVD 33 zetels) en D66 (19 zetels) is het een onbezoldigde functie. GroenLinks-preses Marjolein Meijer (14 zetels) verdient tussen de 60 en 90 duizend per jaar, bij de SP (14 zetels) komt Ron Meyer op „om en nabij de 2750 euro netto per maand”, aldus de algemeen secretaris van de partij.

De PVV (20 zetels) is geen vereniging en heeft geen voorzitter. Bij het CDA (19 zetels) is het salaris van voorzitter Ruth Peetoom ook gekoppeld aan de bezoldiging van Tweede Kamerleden, alleen: zij heeft een dienstverband van tachtig procent.

Oud-PvdA-voorzitter Ruud Koole vindt het niet vanzelfsprekend dat Vedelaar straks hetzelfde salaris verdient als Spekman. „Niet vanwege de zwaarte van het werk, want die neemt voor haar juist toe, denk ik. Maar de partij moet straks financieel inschikken vanwege het zetelverlies. In dat proces is het niet vreemd om eens naar het salaris van de voorzitter te kijken.”

Vedelaar wordt zaterdag tijdens een speciaal PvdA-congres geïnstalleerd als voorzitter.