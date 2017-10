De negentienjarige student die van een trap viel en stierf

Tim Piazza was al uren stervende toen hij opstond, viel, weer opstond en weer viel. De negentienjarige Amerikaanse student deed een laatste poging om de voordeur van het studentenhuis waar hij de avond ervoor, zwaar beschonken, van een trap was gevallen te verlaten. Maar het lukte niet meer, hij was meer dood dan levend. Een paar uur later overleed hij in een ziekenhuis.

Het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic schrijft deze maand het schrijnende verhaal op van Piazza en de cultuur binnen Amerikaanse fraternities. Dat zijn studentenverenigingen, alleen voor jongens, die een prominente rol spelen in het campusleven op Amerikaanse universiteiten. Het gaat er hard aan toe – harder dan de buitenwereld vaak denkt. Hazing (ontgroening) gebeurt officieel niet meer, maar de realiteit is anders. Nieuwe leden worden hard ontgroend, met veel drank en fysiek geweld. Waar op Nederlandse universiteiten steeds vaker strenge regels zijn over ontgroeningen, kijken Amerikaanse universiteiten vaak de andere kant op. Of verenigingen worden even geschorst, en gaan daarna weer verder.

Camera´s

De dood van Piazza staat in een lange reeks incidenten tijdens ontgroeningen, schrijft The Atlantic. Maar zijn verhaal is nog schrijnender, omdat overal in het huis waar hij ontgroend wordt camera’s hangen. Die registeren hoe de zwaar beschonken Piazza ’s avonds naar de voordeur probeert te lopen, de deur niet open krijgt, een andere deur open doet, en hard van een trap valt. En die camera’s registeren ook hoe leden van de fraternity in de uren daarna op hem in slaan, bier over hem heen gooien, hem achterlaten, en vooral: niet de ambulance bellen.

Dit is niet alleen het verhaal over de dood van een beloftevolle, jonge Amerikaanse student, maar ook van een zwijgcultuur waarin verenigingsleden een jongen liever laten sterven dan naar buiten moeten treden over de ontgroeningen.