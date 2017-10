Boete en celstraf voor voetballer Carvalho

Voormalig Chelsea en Real Madrid verdediger Ricardo Carvalho is in Spanje veroordeeld voor belastingfraude. Een rechter bepaalde vrijdag dat de Portugese voetballer een boete van 143.000 euro moet betalen. Dat meldt persbureau AP.

De rechtbank veroordeelde de 39-jarige speler eveneens tot zeven maanden celstraf, maar omdat het zijn eerste veroordeling betreft en het niet om een gewelddadig misdrijf gaat, hoeft hij niet de gevangenis in.

Carvalho - die momenteel speelt voor de Chinese club Shanghai SIPG - gaf in 2011 en 2012 de inkomsten uit zijn portretrecht niet aan bij de belastingdienst. Hij lichtte de Spaanse fiscus zo voor ruim een half miljoen euro op. Justitie had een celstraf van twaalf maanden en 300.000 euro boete geëist, maar de rechter kwam tot een lagere straf omdat de Portugees zijn fouten had erkend.

Eerder dit jaar werd de Argentijnse voetballer Lionel Messi in Spanje ook veroordeeld vanwege belastingfraude. Hij kreeg een celstraf opgelegd van 21 maanden en moest een boete betalen van twee miljoen euro. Messi ruilde de opgelegde celstraf in voor een boete van 255.000 euro.

Momenteel loopt er ook een onderzoek naar Cristiano Ronaldo. De sterspeler van Real Madrid wordt ervan verdacht de belastingdienst voor 14,7 miljoen euro te hebben ontdoken.