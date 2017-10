Bisschop Wiertz (74) treedt terug

Bisschop Frans Wiertz van Roermond treedt op 2 december terug. Hij wordt dan 75 jaar. De bisschop kampt met een oogkwaal waardoor hij steeds minder ziet. Inmiddels lukt lezen en schrijven hem niet meer.

Wiertz is bisschop sinds 1993 en daarmee de langstzittende bisschop van Nederland. Hij was de opvolger van de omstreden Jo Gijsen, van wie hij een gepolariseerd Limburgs bisdom erfde. Met zijn orthodoxie en rechtlijnigheid had Gijsen de ooit meest katholieke provincie verscheurd en velen de kerk uitgejaagd.

Wiertz – voorheen priester in een aantal Zuid-Limburgse parochies – was een stuk milder, maar kon niettemin fiks stelling nemen. Zo bleven de liederen van Huub Oosterhuis buiten de zangbundel van het bisdom, omdat „de genoemde dichter nadrukkelijk afstand heeft genomen van het katholieke geloof, met name van het geloof in Christus”.

Dieptepunten

Wiertz noemt de misbruikschandalen in de kerk als een van de dieptepunten tijdens zijn episcopaat. „Vooral het doordringen van het volle besef van wat de slachtoffers is overkomen.” De bisschop noemt de houding van de kerk niet uniek. „Ook elders ging dertig jaar geleden de aandacht meer uit naar de daders dan naar de slachtoffers.”

Wiertz heeft nog geen opvolger. Waarschijnlijk treedt op 2 december een waarnemer aan. De in Kerkrade geboren Wiertz liet tijdens de persconferentie waarop hij zijn afscheid aankondigde, doorschemeren dat een nieuwe bisschop wat hem betreft een Limburger moet zijn. „Maar dat is geen wet van Meden en Perzen.”

De bisschop verhuist naar zijn aftreden van Roermond naar Maastricht. Hij gaat er wonen in het klooster van de Zusters onder de Bogen.