Bedrijf achter ‘Fearless Girl’ doet zelf aan genderdiscriminatie

Strijden voor gelijke beloning van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven blijkt lastiger dan gedacht. Daar kan een van ‘s werelds grootste vermogenbeheerders over meepraten. Het Amerikaanse bedrijf State Street, met een investeringsportefeuille van 2,6 biljoen dollar, gaf de opdracht voor de bouw van het standbeeld Fearless Girl.

Het toont een in brons gegoten meisje van amper 1 meter 30 die in een uitdagende pose tegenover de stier van Wall Street is geplaatst. Een krachtig symbool voor gendergelijkheid, onthuld op 7 maart 2017 - de dag voor Internationale Vrouwendag. Slechts zeven maanden later blijkt dat State Street zelf een van de boosdoeners is.

Vrouwen en zwarte bestuurders ontvingen lager salaris

Uit een in 2012 gestart onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid komt naar voren dat meer dan driehonderd vrouwelijke en zwarte topbestuurders minder salaris en een lagere bonus ontvingen dan hun mannelijke witte collega’s. State Street ontkent de beschuldigingen, maar is wel in een schikking overeengekomen om de benadeelden een bedrag uit te keren van in totaal 4,3 miljoen euro.

In een verklaring aan financieel persbureau Bloomberg stelt State Street dat ze “toegewijd zijn aan gelijke beloning en [dat] ze voortdurend onze interne processen evalueren om zeker te zijn dat onze compensatie en promotieprogramma’s niet-discriminerend zijn”.

Dat State Street wel serieus werk wil maken van gelijke beloning blijkt uit het stemgedrag van haar bestuurders. Na de onthulling van het standbeeld beloofde het op te treden tegen bedrijven die geen actie ondernemen om vrouwelijke topbestuurders aan te stellen. En daar heeft de vermogensbeheerder zich aangehouden. Bij in totaal vierhonderd bedrijven stemde State Street tegen de herverkiezing van de voorzitter of andere hoge leden van de bestuurscommissie.