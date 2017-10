Aanklager deelde geheime informatie Strafhof met Angelina Jolie

Luis Moreno Ocampo heeft als hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag vertrouwelijke informatie gedeeld met de Amerikaanse filmster Angelina Jolie. In april 2012 stuurde hij haar per e-mail zijn besluit waarin hij het verzoek van de Palestijnse Autoriteit om misdaden door de Israëlische bezetting te onderzoeken, afwees. Dat besluit was toen nog niet openbaar.

Dit blijkt uit documenten die de Franse website Mediapart heeft verkregen en heeft gedeeld met NRC en andere partners in het journalistieke netwerk EIC. Hij schreef Jolie, met wie hij een warme band had: „Ik voeg het besluit toe in de bijlage. Het is vertrouwelijk. Verspreid het alsjeblieft niet voor dinsdag.” Jolie besprak het document toch met haar adviseur. Het Strafhof hanteert strikte regels voor vertrouwelijkheid.

Een jaar eerder deelde de aanklager al gevoelige informatie met Pamela Omidyar, de vrouw van eBay-oprichter en miljardair Pierre Omidyar. Hij vertelde haar hoe de presidenten van Rwanda en Congo dachten over de mogelijkheid om een voortvluchtige militieleider te arresteren. Verspreiding van Ocampo’s informatie had theoretisch gevolgen kunnen hebben voor het conflict in Oost-Congo. Huidig hoofdaanklager Fatou Bensouda onderzoekt nu wat hier is gebeurd.

Het Strafhof is deze week een intern onderzoek begonnen naar twee van Bensouda’s medewerkers. Vermoedelijk wordt onderzocht of zij regels omtrent vertrouwelijkheid en de onafhankelijkheid van de aanklager hebben overtreden.

NRC meldde vorige week dat een medewerker informatie over het Strafhofonderzoek naar Libië heeft gedeeld met Ocampo, toen die het hof al had verlaten en als consultant voor een Libische oliemiljardair werkte. Ook bleek een woordvoerder van aanklager Bensouda zich met een valse identiteit en tegen betaling ingezet te hebben voor het aanbrengen van een zaak bij het hof. Ocampo, Jolie en Omidyar hebben niet gereageerd op vragen van EIC.