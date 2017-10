51.000 illegale wapens ingeleverd in Australië

Australiërs hebben deze zomer 51.000 illegale wapens ingeleverd bij autoriteiten. Dat heeft de Australische premier Malcolm Turnbull vrijdag bekendgemaakt. Afgelopen weekend eindigde een amnestieregeling van drie maanden. De ingeleverde wapens zullen worden vernietigd.

Er werden onder meer antieke wapens, een huisgemaakt machinegeweer en een raketwerper ingeleverd, schrijft Reuters. Het was voor het eerst in twintig jaar dat Australische autoriteiten landelijk een dergelijke regeling troffen. Wapeneigenaren konden zonder straf hun ongeregistreerde wapen inleveren. Op het bezit van illegale wapens staat normaal een boete van 280.000 Australische dollars (185.000 euro) of een gevangenisstraf tot veertien jaar.

Voordat de regeling begon schatten autoriteiten dat er zo’n 260.000 illegale wapens in omloop waren, schrijft AFP. Dat zou betekenen dat een vijfde van alle illegale wapens nu ingeleverd is.

Schietpartij Port Arthur

Australië heeft strengere wapenwetgeving doorgevoerd na de schietpartij in Port Arthur op het eiland Tasmanië in 1996. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven. Semi-automatische wapens sindsdien verboden. Na de schietpartij werden al meer dan 600.000 wapens ingeleverd.

Sinds de nieuwe wetgeving zijn er geen grootschalige schietpartijen in het land meer geweest. Tegelijkertijd probeert de Australische regering met de laatste regeling de kans op terrorisme en bendegeweld verder te verkleinen.

Bekijk een filmpje over de regeling door de Australische overheid:

We’ve taken 50,000+ guns off the streets, continuing the Howard legacy of gun control laws. We're committed to keeping Australians safe. pic.twitter.com/wWnHzSusrL — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) October 6, 2017

Turnbull reageerde verheugd op het resultaat. “Australië heeft wetgeving tegen het bezit van zware wapens, maar illegale wapens blijven een bedreiging voor de bevolking”, zei de premier tegen verslaggevers.

Voorbeeld voor de VS

Australië wordt vaak genoemd binnen het wapendebat in de Verenigde Staten. De amnestieregeling eindigde hetzelfde weekend dat er meer dan vijftig mensen om het leven kwamen bij een schietpartij in Las Vegas. De schutter gebruikte semi-automatische wapens. Meerdere Amerikaanse media haalden de Australische wapenwetgeving aan als mogelijke oplossing voor zogeheten mass shootings.

Turnbull reageerde ook op het dodelijke incident: “De moordenaar had een verzameling van semi-automatische wapens die iemand in zijn positie niet zomaar had kunnen kopen in Australië.”