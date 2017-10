Marks & Spencer gaat sluiten, deze Britse caloriebommen gaan we missen

De calorieën spatten van de schappen af in de Marks & Spencer. Heerlijke Britse calorieën. Zoet en romig, zout en vet. Clotted cream, Stilton, fudge, scones, sausages, flapjacks, salt and vinegar crisps, Swiss roll, Cheddar cheese. U kunt zich er nog één week aan te goed doen – neem zo veel als u wilt, u hoeft zich niet in te houden, want daarna is het voorbij. Marks & Spencer verdwijnt uit Nederland. Beide vestigingen, in Den Haag en Amsterdam, gaan na 14 oktober sluiten.

Het fijne aan Marks is niet alleen de vele Britse producten. Het personeel is zo Brits aardig. Geduldig, beleefd, behulpzaam. Niet van die mensen die uitstralen dat ze alleen in een winkel werken tot hun filmcarrière in een volgende fase komt.

De winkelketen ging met zijn tijd mee – ze verkochten steeds meer gezonde salades, sushi en verse sappen. Je kon precies zien wat geschikt is voor vegetariërs of veganisten. Maar het heeft niet mogen baten, er was te weinig vraag in Nederland. Na drie jaar verliezen lijden, trekt Marks & Spencer zich terug op Britse bodem. Ze zijn ook vertrokken uit België, Frankrijk, Polen, Hongarije, Estland, Slowakije, Litouwen en China.

Tien echt Britse, calorie-rijke producten die (bijna) nergens anders te krijgen zijn en die u deze week nog even moet inslaan:

British Shortcrust Pastry Steak and Kidney pie (3,40 euro)

Opwarmmaaltijd. Ze schijnen best goed te zijn bij de Marks & Spencer. Mij doen alle typisch Britse warme maaltijden denken aan mijn school dinners vroeger. Waarbij we elke middag met honderden meisjes in hetzelfde blauwe uniform aanschoven aan lange tafels. De lerares, die aan het hoofd van de tafel zat, zei een kort gebed en dan kwam iemand uit de keuken het eten oplepelen. In de jaren zeventig en tachtig, dus: doorgekookte groenten, onherkenbare stukjes vlees in gelei-achtige jus, klonterige aardappelpuree en als je echt pech had: Semolina als toetje. Griesmeel met melk. Het bord moest leeg. Tot die tijd mocht je niet buiten gaan spelen. Cumberland sausages (4,60 euro) Voor een Engels ontbijt kun je alles in Nederland krijgen. Spek, eieren, tomaten, baked beans. Maar echte Engelse worstjes, nee. Ze zijn geschikt voor de diepvries. Chocolate fudge cake (3, 90 euro)

Moet snel op. Scones (6 x 1,45 euro)



Tea met scones. In Nederland is er inmiddels een hele high-tea-industrie maar in Engeland zijn scones met room en jam bij de thee vrij gewoon. Warme scones, geklopte room en een klodder jam. Salt and Vinegar crisps (grote zak, 3 euro) De eerste keer dat je Salt and Vinegar crisps eet, knijpen je ogen vanzelf dicht van het zuur. Sommige mensen houden dat. Maar de meeste mensen raken eraan gewend. En verlangen naar dat extreem zoute en zure. De combinatie is normaal in Engeland – ze doen ook azijn op de frites. Golden Syrup (1,80 euro)

Anders dan Nederlandse stroop. Onmisbaar voor Engelse flapjacks, makkelijk te maken koekjes die het goed doen op school. U verhit in een pan 175 gram boter met twee eetlepels golden syrup. Tegelijk mengt u 350 gram havermout (overal te krijgen) met 75 gram bruine suiker. De warme stroop roert u door de havermout, totdat alles aan elkaar hangt. U doet het geheel in een ovenschaal 15 minuten in de oven (180 graden). God-de-lijk. Scottish Shortbread Collection (koek, in een rode dubble decker blik, 10,50 euro)

In een Brits huishouden zijn altijd koekjes aanwezig. Voor bij de thee. De Britten besteden er jaarlijks 2,5 miljard pond aan, een kwart van het hele bedrag dat ze aan snacks uitgeven. Volgens multinational United Biscuits koopt 99 procent van de Britse huishoudens koekjes. Gemiddeld 94 pakken koek per jaar. Mature Blue Stilton; Wensleydale with blueberries; Cheddar Cheese (4 euro; 3,60; 4 tot 6 euro) De Engelsen moeten niks hebben van de Fransen (‘the frogs’). Ze ruiken naar knoflook en gebruiken geen deodorant, althans dat leren veel Engelse kinderen van hun ouders. Gelukkig hebben ze in Engeland hun eigen heerlijke (blauwe) kazen. Tomato ketchup, eigen merk (1,55 euro)

Toegeven, ketchup is overal te koop. Maar het is zo Brits. Niet Amerikaans, maar Brits. Britse handelaren zouden eind zeventiende eeuw in Zuidoost-Azië vis-sauzen hebben ontdekt die ze een Engelse draai gaven. De Fransen vinden het op hun beurt heel vies dat Engelsen suiker bij tomatensaus doen. Thee Ook thee kun je overal krijgen. 300 soorten zelfs. Maar alleen de Britten maken onderscheid tussen ‘Breakfast tea’ en ‘Afternoon tea’. Bij Marks & Spencer in Amsterdam is 14 oktober de laatste dag. Marks & Spencer in Den Haag sluit ergens komende week.