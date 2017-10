VS kwaad over arrestatie medewerker consulaat Istanbul

De Verenigde Staten hebben boos gereageerd op de arrestatie van een Turkse medewerker van het Amerikaanse consulaat in Istanbul. De man werd woensdag opgepakt op verdenking van banden met de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, melden aan de overheid gelieerde Turkse media. Ook wordt hij verdacht van spionage en het aantasten van de grondwettelijke orde.

In een verklaring zeggen de VS dat de aantijgingen aan het adres van de medewerker “zonder enige waarde” zijn. Daarbij beschuldigen ze Turkije ervan informatie over de arrestatie naar de pers gelekt te hebben, waardoor het lijkt “alsof ze de medewerker in de media willen veroordelen in plaats van in een rechtbank”. Er staat ook in de verklaring dat de arrestatie van de man het “langdurige partnerschap” tussen beide landen “ondermijnt”.

De verhoudingen tussen de VS en Turkije zijn sinds de mislukte staatsgreep in Turkije vorig jaar slechter geworden. Turkije denkt dat Gülen achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar zit en woont in de VS. Tot nu toe weigeren de VS hem aan Turkije uit te leveren. De landen zijn het ook oneens over steun aan Koerdische milities in de Syrische oorlog. De VS leveren wapens aan de YPG, dat door Turkije beschouwd wordt als Syrische afdeling van de PKK.