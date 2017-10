Voorlaatste IS-bolwerk Irak heroverd

Het Iraakse leger heeft het stadje Hawija in Noord-Irak ingenomen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van het leger. Hawija was een van de laatste twee bolwerken van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak. Wat IS nu nog rest aan Iraaks grondgebied is een strook in het westen van het land langs de grens met Syrië.

Het offensief om Hawija begon op 21 september. De troepen van Irak werden gesteund door de internationale coalitie onder leiding van de VS, zowel vanuit de lucht als vanaf de grond en door Iran getrainde shi’itische paramilitaire groepen. Na een gestage opmars langs dorpen rondom Hawija, betrad het leger woensdagavond het centrum van de stad.

Ten gevolge van de strijd zijn volgens het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (UNOCHA) 12.500 duizend mensen gevlucht, schrijft de BBC. Eerder zei de VN dat bijna 80.000 mensen vastzitten in Hawija.

IS heeft dit jaar veel grondgebied verloren, zowel in Syrië als Irak. In juli eindigde de strijd om Mosul na negen maanden. Mosul was de belangrijkste stad die IS in Irak in handen had.