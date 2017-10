Vier jaar cel geëist voor mishandeling homostel Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen de 24-jarige Mamadou D. voor het mishandelen van een homostel achter het Centraal Station van Amsterdam in oktober vorig jaar. Dat meldt Het Parool.

De slachtoffers, 52 en 55 jaar oud, werden aan de De Ruyterkade mishandeld terwijl ze op een scooter onderweg naar huis waren. Toen het tweetal van de pont, die de stadsdelen Noord en Centrum met elkaar verbindt, wilde rijden werden zij uitgescholden vanwege hun geaardheid. Eenmaal op de kade werd het echtpaar zwaar mishandeld. Een van de slachtoffers viel na enkele klappen op de grond en kreeg meerdere trappen in zijn gezicht. Hij liep hierbij een schedelbreuk op.

Poging tot doodslag

Het Parool schrijft dat het OM poging tot doodslag en openlijke geweldpleging bewezen acht. Volgens het OM speelde D. een grote rol in de mishandeling van het echtpaar. Een kentekenplaatje met daarop de naam van D. zou op de plaats delict zijn gevonden. Een wijkagent, die D. kende, zou hem hebben geïdentificeerd op foto’s gemaakt door getuigen. D. ontkent te zijn betrokken bij de mishandeling van het tweetal.

De mishandeling bij het Centraal Station is niet het enige recente incident in de hoofdstad waarbij homohaat een rol speelde. In augustus werden drie mannen aangehouden op verdenking van poging tot moord na een scheldpartij in de Reguliersdwarsstraat.